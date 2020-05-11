快訊／北市迪化街二段「1女子墜落民宅庭院」！倒臥血泊亡　目擊民眾見屍嚇壞

▲11日清晨迪化街二段1名女子墜落在一樓民宅庭院。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、林昱萱／台北報導

台北市大同區迪化街二段一棟大樓，11日清晨5時許，發生一起墜樓事故，當時1名女子墜落在一樓民宅庭院，而一樓住戶聽到巨響後前往察看，卻看女子倒臥血泊之中，嚇得趕忙報警，而救護人員到場後研判，女子已明顯死亡，現場交由警方處理，至於事件詳細發生原因仍有待調查釐清。

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