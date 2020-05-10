「健保卡剪碎」撒一地！八里渡船頭雙屍　兒接噩耗淚崩：已經3年沒見過爸媽

▲男女陳屍八里的樹林中，詳情仍待調查。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者莊智勝／新北報導

新北市八里渡船頭民眾9日下午在樹林中發現一對男女雙屍，警方獲報後趕抵現場，初步勘驗，現場地面散落安眠藥物、喝過的礦泉水、以及剪碎的健保卡證件等，推測應是服藥後攜手輕生，且死亡時間已逾6小時。警方事後循線聯繫上2名死者的兒子，他接獲惡耗時，哀痛地表示，已經有3年沒與父母見面，沒想到再見時，竟已是天人永隔。

新北市八里警方9日下午1時許接獲通報，渡船頭路往慈恩納骨塔的樹林中有一對男女陳屍，明顯死亡。員警獲報後趕抵現場拉起封鎖線，初步調查，死者身分為77歲的李男、以及67歲的謝女，2人身旁地面散落大量安眠藥物、剪碎的健保卡證件碎片，且一旁還有喝過的礦泉水，由於現場並無打鬥、外力介入跡象；經調閱監視器後，發現2名死者搭乘公車，隨後再步行前往事發地點，因此警方全案朝自殺方向偵辦。

警方深入調查2名死者身分，發現2人雖然未登記結婚，但卻育有一子，因此緊急聯繫男子到場認屍。男子接獲警方通知後哀痛萬分，表示自己因工作繁忙，已經有3年時間沒有探視父母，豈料再見面時已是2具冰冷遺體。

男子透露，父母雖然沒有結婚，但2人感情很好，攜手伴度一生，與尋常夫妻無異，但當年歲漸老，父親患上心臟疾病，母親也罹患子宮頸癌，2人身體健康不如以往，推測應是久病厭世才會選擇攜手輕生。

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