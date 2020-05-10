　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

80枚火箭彈狂轟！利比亞首都機場遇襲6死　燃油庫爆大火黑煙狂竄

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 利比亞首都的黎波里米蒂加國際機場（Mitiga airport）。（圖／路透）

▲米蒂加國際機場是利比亞首都的黎波里最後一個仍在運作的機場。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

利比亞首都的黎波里米蒂加國際機場（Mitiga airport）9日上午遭到80多枚火箭彈襲擊，機場內的燃油庫被擊中起火、多架班機受到波及受損，停機坪黑煙狂冒，造成6人死亡、數十人受傷。交通運輸部表示，策動攻擊行動的主使者正是反政府軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）領導的國民軍（LNA）。

綜合路透、半島電視台報導，米蒂加國際機場是利比亞首都的黎波里最後一個還在運作的機場，多架民營航班早在今年3月就已經因為受到反覆襲擊而停飛，比政府因新冠肺炎疫情下達封鎖令的時間還要早，此次的攻擊為近期鎖定首都一系列密集砲轟的最新事件。

當局說明，一架班機當時正準備飛往西班牙載回因疫情滯留歐洲的利比亞人，但因襲擊事件受損。隸屬於利比亞國家石油公司的布雷加石油營銷公司（Brega Petroleum Marketing Company）也證實，公司在米蒂加國際機場的飛機燃油庫在受到攻擊後起火。

在攻擊事件發生後，首都的黎波里許多地區都受到嚴重衝擊，利比亞「全國團結政府」（GNA）部隊為了確保人民安全，協助撤離當地區民。

事實上，哈夫塔的國民軍為了爭奪的黎波里，策劃多場攻擊行動，時間已經持續一年多，的黎波里也經常遭受砲彈襲擊。就在9日攻擊發生之前的數小時，聯合國駐利比亞援助團譴責針對不分青紅皂白襲擊的黎波里平民的攻擊，直指這「可能構成戰爭罪」。

7日晚間，土耳其與義大利雙雙證實，他們在的黎波里大使館的周邊地區受到攻擊，讓歐盟出聲譴責，把責任歸咎於哈夫塔的部隊。儘管國民軍發言人米斯瑪瑞（Ahmed al-Mismari）否認攻擊大使館周邊地區，但仍未對9日米蒂加國際機場襲擊事件做出回應。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
愷樂卑微道歉內幕曝！「人生毀了也要救羅志祥」什麼都願意去做
19歲左投飆169km豪火球影片曝！網看傻：直逼人體極限
孫生收監獄通知「媽媽狀況不好」　母親節探監哽咽：我還是很愛她
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

80枚火箭彈狂轟！利比亞首都機場遇襲6死　燃油庫爆大火黑煙狂竄

印度空軍米格-29戰機第5次墜毀！　飛行員跳傘逃生成功

美B-1B轟炸機「鉗型攻勢」入南海…專家揭驚人目的：警告意味濃厚

第13屆珠海航展11/10舉行　俄空軍「勇士飛行隊」攜蘇-30登場

「你的使命或許不在這個星球上！」 　美國太空軍首支30秒招募廣告

日本首支「宇宙作戰隊」成軍　2023年開始服役...初始編隊20人

B-1B首度現蹤台灣東海上空　美軍曝光「任務實況照」

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

機車突竄龜殼花！她嚇歪路邊爆哭 阿伯路過神補槍：被咬到會死喔～

賴弘國為娶阿嬌差點破產　胡瓜看小禎：醫生很有錢吧！？

陳艾琳顧小孩「和老公.婆婆一起排班」！　關於羅志祥「多人運動」：講不出什麼好話

《夫婦的世界》兒子再次目睹爸爸外遇！　看到他們恩愛..崩潰：道歉就能被原諒嗎

80枚火箭彈狂轟！利比亞首都機場遇襲6死　燃油庫爆大火黑煙狂竄

印度空軍米格-29戰機第5次墜毀！　飛行員跳傘逃生成功

美B-1B轟炸機「鉗型攻勢」入南海…專家揭驚人目的：警告意味濃厚

第13屆珠海航展11/10舉行　俄空軍「勇士飛行隊」攜蘇-30登場

「你的使命或許不在這個星球上！」 　美國太空軍首支30秒招募廣告

日本首支「宇宙作戰隊」成軍　2023年開始服役...初始編隊20人

B-1B首度現蹤台灣東海上空　美軍曝光「任務實況照」

中職／悍將護髮兄弟VS獅止敗希望　游霆崴迎戰施子謙

1人600元就能住！平日入住台北花園酒店2400元含2客早晚餐

從全球首展到A’ Design Award銀獎　膠帶展帶你一窺不敗策展學

北韓革命聖地三池淵升格為市！　衛星照曝「烏托邦計畫」邁入新階段

睡夢中驚爆巨響！印度單層房「牆壁1秒崩塌」　5人受困瓦礫堆

抓到了！交部查出「1000人重複領補助」　林佳龍：全會追回，一個都跑不掉

等不到一起過母親節！彰化採蚵婦人落水不治　家人悲痛

英超西漢姆等6隊拒中立球場除非取消升降級　6月想復賽難度高

美女主播目睹「長頸鹿勒脖落淚」心碎　非洲封境前返台：牠被救是跳著離開

收房租月薪15萬！「一天上班3小時」進口車免費開　鄉民搶喊乾爹：選我拜託

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

軍武熱門新聞

印度空軍米格-29戰機2年墜毀5次

美B-1B轟炸機鉗型攻勢入南海…專家揭驚人目的

承德艦士官長盜拷機密遭判1年半

80枚火箭彈狂轟！利比亞機場起火6死

第13屆珠海航展11/10舉行 俄空軍「勇士飛行隊」攜蘇-30登場

美軍曝光B-1B「東海上空任務實況照」

胡錫進籲擴增到千枚核彈！華春瑩回應了

你的使命或許不在這個星球！ 美太空招募廣告

日本「宇宙作戰隊」成軍　2023年開始服役

解放軍鷹派第一人：現在不是武統台灣的時候！

歷經67小時！陸載人飛船返回艙順利著陸

中國出動萬噸護航艦巡萬安灘　越南出動4海警船「攔截失敗」

發錢給低受入？400億可買7架F-16V

譚兵讀武／五八事件催生中美軍備競賽

更多熱門

相關新聞

即／利比亞前總理確診病逝　享壽68歲

即／利比亞前總理確診病逝　享壽68歲

根據俄羅斯衛星通訊社報導，利比亞前總理馬哈茂德·吉卜裡勒(Mahmoud Jibril)因感染新冠病毒，病逝於開羅一家醫院，享壽68歲。馬哈茂德·吉卜裡勒在3月27日住進醫院，後來確診新冠肺炎，本身患有心贓病。

利比亞港口遭轟　政府中止停火談判

利比亞港口遭轟　政府中止停火談判

馬克宏指控土國違反利比亞停火協議

馬克宏指控土國違反利比亞停火協議

川普與艾爾段討論敘利亞、利比亞情勢

川普與艾爾段討論敘利亞、利比亞情勢

不畏武漢肺炎疫情　亞洲股市今天回暖

不畏武漢肺炎疫情　亞洲股市今天回暖

關鍵字：

利比亞的黎波里米蒂加國際機場Mitiga

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

愛吃炸雞！年輕妹罹乳癌離世…營養師曝婦科疾病「4地獄食物」

基地台斷　里長崩潰：到底是誰抗議？

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

若罷韓成功…這招恐讓高雄都是代理市長

即／21歲軍人開車碰撞重機！後座女身亡

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

孫生收監獄通知「媽媽狀況不好」！母親節探監心痛哽咽

小王「1夜9次」讓她受不了最後清醒

「來大都找我」等27年！電影《倚天屠龍記》選角造型公開

郭富城首曝女兒正面「圓滾大眼萌爆」！

悍將女球迷太兇！11秒晃動主持人嚇傻

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

封城都沒人！護理師下班等公車「遭變態逼給洩慾」

賴弘國澎湖打卡曝心境　阿嬌為小20歲鮮肉灑30萬

南韓軍人夜店狂歡　引爆境內案例激增

更多

最夯影音

更多
棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜
給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面