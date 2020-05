80枚火箭彈狂轟！利比亞首都機場遇襲6死　燃油庫爆大火黑煙狂竄

▲米蒂加國際機場是利比亞首都的黎波里最後一個仍在運作的機場。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

利比亞首都的黎波里米蒂加國際機場(Mitiga airport)9日上午遭到80多枚火箭彈襲擊,機場內的燃油庫被擊中起火、多架班機受到波及受損,停機坪黑煙狂冒,造成6人死亡、數十人受傷。交通運輸部表示,策動攻擊行動的主使者正是反政府軍事強人哈夫塔(Khalifa Haftar)領導的國民軍(LNA)。

綜合路透、半島電視台報導,米蒂加國際機場是利比亞首都的黎波里最後一個還在運作的機場,多架民營航班早在今年3月就已經因為受到反覆襲擊而停飛,比政府因新冠肺炎疫情下達封鎖令的時間還要早,此次的攻擊為近期鎖定首都一系列密集砲轟的最新事件。

當局說明,一架班機當時正準備飛往西班牙載回因疫情滯留歐洲的利比亞人,但因襲擊事件受損。隸屬於利比亞國家石油公司的布雷加石油營銷公司(Brega Petroleum Marketing Company)也證實,公司在米蒂加國際機場的飛機燃油庫在受到攻擊後起火。

The aviation fuel depot at Mitiga Airport was destroyed and a Libyan Airlines plane was damaged in warlord Haftar’s systematic rocket attacks on Saturday pic.twitter.com/pTnxR3soPT