80枚火箭彈狂轟！利比亞首都機場遇襲6死　燃油庫爆大火黑煙狂竄

▲米蒂加國際機場是利比亞首都的黎波里最後一個仍在運作的機場。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

利比亞首都的黎波里米蒂加國際機場（Mitiga airport）9日上午遭到80多枚火箭彈襲擊，機場內的燃油庫被擊中起火、多架班機受到波及受損，停機坪黑煙狂冒，造成6人死亡、數十人受傷。交通運輸部表示，策動攻擊行動的主使者正是反政府軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）領導的國民軍（LNA）。

綜合路透、半島電視台報導，米蒂加國際機場是利比亞首都的黎波里最後一個還在運作的機場，多架民營航班早在今年3月就已經因為受到反覆襲擊而停飛，比政府因新冠肺炎疫情下達封鎖令的時間還要早，此次的攻擊為近期鎖定首都一系列密集砲轟的最新事件。

當局說明，一架班機當時正準備飛往西班牙載回因疫情滯留歐洲的利比亞人，但因襲擊事件受損。隸屬於利比亞國家石油公司的布雷加石油營銷公司（Brega Petroleum Marketing Company）也證實，公司在米蒂加國際機場的飛機燃油庫在受到攻擊後起火。

The aviation fuel depot at Mitiga Airport was destroyed and a Libyan Airlines plane was damaged in warlord Haftar’s systematic rocket attacks on Saturday pic.twitter.com/pTnxR3soPT — The Libya Observer (@Lyobserver) May 9, 2020

在攻擊事件發生後，首都的黎波里許多地區都受到嚴重衝擊，利比亞「全國團結政府」（GNA）部隊為了確保人民安全，協助撤離當地區民。

事實上，哈夫塔的國民軍為了爭奪的黎波里，策劃多場攻擊行動，時間已經持續一年多，的黎波里也經常遭受砲彈襲擊。就在9日攻擊發生之前的數小時，聯合國駐利比亞援助團譴責針對不分青紅皂白襲擊的黎波里平民的攻擊，直指這「可能構成戰爭罪」。

7日晚間，土耳其與義大利雙雙證實，他們在的黎波里大使館的周邊地區受到攻擊，讓歐盟出聲譴責，把責任歸咎於哈夫塔的部隊。儘管國民軍發言人米斯瑪瑞（Ahmed al-Mismari）否認攻擊大使館周邊地區，但仍未對9日米蒂加國際機場襲擊事件做出回應。

Libya, 9th May, Mitiga International Airport in Tripoli was shelled. pic.twitter.com/bQNOZo5yAH — Farhang F. Namdar (@FarhangNamdar) May 9, 2020

►我沒有遲到，是時間遲到了！

