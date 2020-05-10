文在寅就職3周年！誓言打造全球第一防疫國　以經濟突破「後新冠時代」

▲ 文在寅發表就職3周年演說。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統文在寅10日迎來就職3周年，今早發表大國民特別演說，聚焦集結專家力量，對抗新冠肺炎（COVID-19），同時強調擴大就業保險，提升全民僱傭安全水準，也希望南北韓能發展為和平共同體，努力維護人類安全，更誓言在剩下的2年任期內更加堅定領導國政。

文在寅針對新冠疫情表示，「看不見的病毒正在改變世界。我們的日常生活從根本被改變，世界經濟也陷入史無前例的危機。不只各國經濟社會結構，就連國際秩序都遭逢巨大變化，想躲也躲不開，唯有正面突破這條路可走。」

雖未直接提及梨泰院夜店事件，文在寅指出，「此次娛樂場所群聚感染喚醒我們的警覺性。儘管疫情進入較為穩定的階段，只要是人口密集的密閉空間，不論何時都有可能發生類似狀況。」

文在寅宣布，疾病管理本部將升格為疾病管理廳，提升專業性及獨立性，擴增專業人力，改善非首都地區應對能力不足的狀況。若國會同意，他將在保健福祉部增設多名次長，同時推動設立傳染病專門醫院及國立傳染病研究所，加強保健醫療體系及傳染病應對能力，將南韓打造為全球第一的防疫國家。

文在寅指出，將以經濟突破「後新冠肺炎時代」，並擴大就業保險適用範圍，實施國民就業支援制度，提升僱傭安全水準，避免國民面臨失業及生計問題，為所有就業者都因就業保險受益的「全體國民就業保險時代」奠下基礎。

他最後提到，將以成功的防疫為基礎，聚焦「人類安全」，推動後新冠時代的國際合作。他說明，現今的安全保障已經從傳統的軍事安保擴大為應對災難、疾病、環境等所有威脅因素的「人類安全」，需集結所有國家、聯盟的力量對抗。

在人類安保的概念下，文在寅也希望，南韓與北韓也可攜手合作，成為生命共同體，進一步發展為和平共同體。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。