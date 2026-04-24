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英美日10國聯合示警！　中國秘密入侵智慧裝置　涵蓋台灣

▲▼駭客。（圖／CFP）

▲惡意行為者可使用動態IP位址及其他可迅速變更、隨機生成的路徑快速發動攻擊。（駭客示意圖／CFP）

文／中央社

英國、美國、日本等總計10個國家聯合示警，與中國有關的惡意行為者常利用相對容易入侵的網路設備，例如手機等智慧型裝置，隱匿網路攻擊實際來源，以提高究責難度，且惡意行為者包含位於中國或與中國有關的資安公司。

參與發布這項警告的有英國國家網路安全中心（NCSC）、澳洲網路安全中心（ACSC）、加拿大網路安全中心（Cyber Centre）、德國聯邦憲法保衛局（BfV）及聯邦資訊安全局（BSI）、日本國家網路統括室（NCO）、荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）。

另外，還有紐西蘭國家網路安全中心（NCSC-NZ）、西班牙國家密碼中心（CCN）、瑞典國家網路安全中心（NCSC-SE），以及美國聯邦調查局（FBI）、國家安全局（NSA）、國防部網路犯罪中心（DC3）及網路安全和基礎設施安全局（CISA）。各單位已分別在國內發布預防措施與行動對策建議。

英國NCSC指出，惡意行為者往往利用相對容易入侵、可見於日常生活的網路邊緣裝置建構秘密活動網絡。這些邊緣裝置涵蓋家用路由器、各式智慧電子設備等，且使用者很有可能未察覺裝置已遭入侵。

NCSC示警，惡意行為者正「大規模」利用以類似手段建構的秘密活動網絡，打擊目標涵蓋足以對國家安全、經濟活動和民眾生活構成可觀影響的關鍵領域，範圍廣及全球。

這類秘密網絡也被用於竊取敏感資料，同時維持持續性的入侵。

NCSC強調，網路攻擊手法持續更新升級，凸顯多年來以入侵指標（IoC）為主、依賴已知證據的傳統威脅檢測方法正在失效。

惡意行為者可使用動態IP位址及其他可迅速變更、隨機生成的路徑快速發動攻擊；就算被駭系統偵測到IoC，IoC也可能即刻消失，網路安全防衛難度因此急遽上升。

NCSC行動總監齊哲斯特（Paul Chichester）表示，近年來，以中國為據點的網路組織「刻意」增加使用這類惡意網絡，以隱匿其活動痕跡、逃避責任。然而，NCSC不會迴避揭露相關技術，也呼籲各界立即採取行動、提升對關鍵資產的保護。

根據NCSC的威脅分析，這類惡意網絡可用於執行網路攻擊鏈每一階段，包含目標偵察、惡意軟體投放、指揮管制和資料輸出；不僅可迅速動態調整，成本也相對低廉。

英國NCSC曾於2024年9月偕同美國、澳洲、加拿大等國，揭露與中國官方有關的駭客組織「亞麻颱風」（Flax Typhoon）使用的殭屍網路，背後負責營運殭屍網路的是北京資安公司「永信至誠」。殭屍網路（botnet）又稱為喪屍網路、機器人網路，即遭入侵的網路裝置淪為傀儡，遭駭客控制以發動攻擊。

根據公司官網，「永信至誠」是中國國家級「小巨人」企業，公司願景為「帶給世界安全感」。

去年12月，英國政府宣布制裁「永信至誠」，以回應「永信至誠」對英國及盟友的「魯莽、無差別」網路惡意活動。

根據微軟（Microsoft）公司歷年來的網路安全分析，「亞麻颱風」的攻擊目標也涵蓋台灣組織機構，且為持續性的入侵，過程中僅使用極少量惡意軟體、主要利用台灣各組織機構的系統內建工具，得以不動聲色長期潛伏，包括執行可能的間諜活動。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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