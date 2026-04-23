地獄1小時！她拒絕75次仍遭性侵　法院判惡狼無罪：未積極抵抗

▲女子在1小時內明確拒絕高達75次，卻仍遭法院以「未積極抵抗」為由判加害者無罪。（Pixabay提供）

圖文／鏡週刊

針對一起被害人在1小時內明確拒絕高達75次，卻仍遭法院以「未積極抵抗」為由判定無罪的性暴力案件，南韓人權團體今（23日）正式向憲法裁判所提起裁判憲法審查。由「民主社會律師會」女性人權委員會、韓國性暴力諮詢所等組織組成的共同對策委員會，在首爾鐘路區憲法裁判所前召開記者會，控訴司法體系無視被害人的性自主權，並要求憲法裁判所介入糾正這項違憲判決。

綜合韓媒報導，這起引發爭議的案件發生在被害人與其友人之間。根據團體說明，被害人在長達1小時的受害過程中，曾多達75次以上明確表達拒絕意願，但一、二審法院均採納了法律界所謂的「最狹義說」，即認為必須存在使人「完全無法反抗」程度的暴行或脅迫，才能認定為強制性交。

由於法院認定被害人當下的反應不符合「積極抵抗」定義，最終裁定被告無罪；更令被害方絕望的是，在無罪定讞後，檢察機關甚至放棄了上訴機會，切斷了被害人在一般法律體系內的救濟管道。

共同對策委員會在記者會上憤怒指出，法院的判決邏輯無異於強制要求被害人必須「冒著生命危險去反抗」，否則就無法獲得司法保障。這種判決不僅踐踏了憲法保障的基本權利，更將「未能誓死抵抗」的責任轉嫁到被害人身上，使其終身背負沉重的負罪感。

法律代理人團長吳智媛強調，此案本質上嚴重侵害了申訴人的性自主權、平等權、人格權及公平審判權，裁判憲法審查已成為被害人最後的救濟希望。

團體最後呼籲，憲法裁判所不應忽視被害人的呼救，必須透過此次審查，重新檢討並修正法院長期以來陳舊且不合時宜的強姦罪判定標準。他們主張，法律應以「是否違背意願」而非「抵抗程度」為核心，唯有依照憲法精神重新建立評判基準，才能真正守護國民的人權，避免司法成為二次傷害被害人的工具。

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