　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

地獄1小時！她拒絕75次仍遭性侵　法院判惡狼無罪：未積極抵抗

被害人在1小時內明確拒絕高達75次，卻仍遭法院以「未積極抵抗」為由判定無罪。（Pixabay提供）

▲女子在1小時內明確拒絕高達75次，卻仍遭法院以「未積極抵抗」為由判加害者無罪。（Pixabay提供）

圖文／鏡週刊

針對一起被害人在1小時內明確拒絕高達75次，卻仍遭法院以「未積極抵抗」為由判定無罪的性暴力案件，南韓人權團體今（23日）正式向憲法裁判所提起裁判憲法審查。由「民主社會律師會」女性人權委員會、韓國性暴力諮詢所等組織組成的共同對策委員會，在首爾鐘路區憲法裁判所前召開記者會，控訴司法體系無視被害人的性自主權，並要求憲法裁判所介入糾正這項違憲判決。

綜合韓媒報導，這起引發爭議的案件發生在被害人與其友人之間。根據團體說明，被害人在長達1小時的受害過程中，曾多達75次以上明確表達拒絕意願，但一、二審法院均採納了法律界所謂的「最狹義說」，即認為必須存在使人「完全無法反抗」程度的暴行或脅迫，才能認定為強制性交。

由於法院認定被害人當下的反應不符合「積極抵抗」定義，最終裁定被告無罪；更令被害方絕望的是，在無罪定讞後，檢察機關甚至放棄了上訴機會，切斷了被害人在一般法律體系內的救濟管道。

共同對策委員會在記者會上憤怒指出，法院的判決邏輯無異於強制要求被害人必須「冒著生命危險去反抗」，否則就無法獲得司法保障。這種判決不僅踐踏了憲法保障的基本權利，更將「未能誓死抵抗」的責任轉嫁到被害人身上，使其終身背負沉重的負罪感。

法律代理人團長吳智媛強調，此案本質上嚴重侵害了申訴人的性自主權、平等權、人格權及公平審判權，裁判憲法審查已成為被害人最後的救濟希望。

團體最後呼籲，憲法裁判所不應忽視被害人的呼救，必須透過此次審查，重新檢討並修正法院長期以來陳舊且不合時宜的強姦罪判定標準。他們主張，法律應以「是否違背意願」而非「抵抗程度」為核心，唯有依照憲法精神重新建立評判基準，才能真正守護國民的人權，避免司法成為二次傷害被害人的工具。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
觀光亂又賺不到錢！泰國免簽考慮剔除36國　鎖定高消費力長住遊客
喪盡天良！環保蟑螂傾倒「戴奧辛」毒害高美濕地　毀滅國土代價高達10億
骰子不唸「ㄕㄞˇ」？家長陪讀驚見課本注音改觀　網崩潰：這輩子都唸錯

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 1378 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／性侵殺害女大生　逃死定讞
上市櫃飆1.8兆天量！法人「資金太興奮」陷修正　反彈全看權值
快訊／為了湯圓暴怒打死妻！　鹿港里長判13年
泰國擬取消「36國家免簽待遇」　理由曝：外籍遊客亂象多
台南街頭強擄女學生！正義騎士救人...木棍都打斷了
「短劇霸總」年拍200部失業了！認難敵AI…回老家種田

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

前選美皇后身亡！頭部中彈陳屍家中　最大嫌疑人「竟是婆婆」

丹麥「2列車對撞」車頭撞毀　至少17傷

泰國研擬取消「36國家免簽待遇」！　理由曝：外籍遊客亂象多

地獄1小時！她拒絕75次仍遭性侵　法院判惡狼無罪：未積極抵抗

稀土戰升級！中國封鎖日本供應鏈　「1關鍵晶片材料」成反擊王牌

伊朗處決反對派組織成員　控與以色列情報機構合作

知名UFO研究者「自宅外」自殺身亡！　生前貼文疑洩端倪

同意母親再婚！女靈媒受訪曝「京都男童慘死」內幕　爆哭喊有共犯

庫克真心話！iPhone這功能「犯大錯」　Apple Watch讓他最自豪

羽田機場「系統又故障」！國際線報到當機　至少21班次延誤

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

民眾黨2026「守竹市、議員翻倍」　黃國昌：沒達標就走人

賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

藍白新北、彰化要守住　黃國昌談高雄：柯志恩LINE我就好

冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...主管拔官分局長鞠躬道歉

前選美皇后身亡！頭部中彈陳屍家中　最大嫌疑人「竟是婆婆」

丹麥「2列車對撞」車頭撞毀　至少17傷

泰國研擬取消「36國家免簽待遇」！　理由曝：外籍遊客亂象多

地獄1小時！她拒絕75次仍遭性侵　法院判惡狼無罪：未積極抵抗

稀土戰升級！中國封鎖日本供應鏈　「1關鍵晶片材料」成反擊王牌

伊朗處決反對派組織成員　控與以色列情報機構合作

知名UFO研究者「自宅外」自殺身亡！　生前貼文疑洩端倪

同意母親再婚！女靈媒受訪曝「京都男童慘死」內幕　爆哭喊有共犯

庫克真心話！iPhone這功能「犯大錯」　Apple Watch讓他最自豪

羽田機場「系統又故障」！國際線報到當機　至少21班次延誤

快訊／PO文退出民眾黨真的被除名　徐瑞希提告確認黨員資格勝訴

台中銀爆6內鬼勾結詐團洗錢36億！　公司：全力配合司法調查

住台灣多年！日本人列「8大後遺症」　被同化笑喊：回不去了

「高德地圖紅燈倒數」非政府提供　交通部：境外App恐洩個資

快訊／確定逃死！馬國女大生遭性侵殺害　兇手梁育誌判無期定讞

想跳槽？壽山黑猩猩「埋首苦讀」求職版　小朋友笑：找新工作嗎

蘇巧慧團隊以AI製作青年政見動畫　「四大支持」照顧新北青年

金酒廈門公司年度預算遭全數刪除　副縣長盼重新審議

忘了求真民調的「假老二」？　國民黨引述數據稱鄭習會獲肯定

北市大安區醫美診所槍擊案　警第二波搜索逮3嫌2人收押1交保

【業績來得猝不及防】騎士帥氣鬼切車道進屋　下秒警察「宅配到府」

國際熱門新聞

35歲女只嫁年薪千萬帥哥　相親11年降低標準了

上空露雙乳！她「嗨脫比基尼」畫面外流

現役最大！　R級女優親揭「上圍秘密」

伊朗扣押貨輪　革命衛隊持槍登船畫面曝

美女「照片修很大」　警找不到多失蹤4天

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

台積電ADR大漲5.29％！　中東延長停火美股收紅340點

美籍女印度旅遊「在民宿遭下藥性侵」！

賴清德出訪遭撤飛航許可　美國務院：相關國家在中國要求下行事

車還在發動！日本山溝女屍「疑遭熊襲」

女員工檢修飛行氣球被夾死　設備未啟動

最浪漫陪葬？　木乃伊腹中首見希臘文學

性感網美力挺「川普」狂吸金　真面目被揭穿

涮乃葉點餐送來隱形肉片！總公司道歉了

更多熱門

相關新聞

出國保時捷「誤停鄰居車位18天」!女挨罰27.5萬

出國保時捷「誤停鄰居車位18天」!女挨罰27.5萬

台中市西屯區一處知名豪宅社區爆發停車糾紛，一名女租客因出國期間，將自己的保時捷誤停鄰居停車格長達18天、共274小時，被依社區規開罰高達27萬5千元罰金，讓女租客質疑社區未通知、勸導就直接開罰，最終雙方對簿公堂，法院判決房東應支付9000元罰金，不過也爆出女車主是不良住戶，曾在社區抽菸、吐檳榔汁被罰錢。

媽發神祕訊息「把OUTLET冰冰箱」！答案揭曉網笑瘋

媽發神祕訊息「把OUTLET冰冰箱」！答案揭曉網笑瘋

韓飛官駕F-15K「空中擦撞」真相曝　噴8.7億

韓飛官駕F-15K「空中擦撞」真相曝　噴8.7億

車禍理賠　同一傷勢賠償差10倍

車禍理賠　同一傷勢賠償差10倍

車禍理賠攻防！急和解恐少拿百萬

車禍理賠攻防！急和解恐少拿百萬

關鍵字：

南韓鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

35歲女只嫁年薪千萬帥哥　相親11年降低標準了

李育朋無照酒駕　桃猿火速開除

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

上空露雙乳！她「嗨脫比基尼」畫面外流

台南女學生等公車遭拖行！嫌犯逃逸中

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

台股大怒神！狂歡急凍殺逾456點　盤中震盪近1500點

SpaceX 老實說「太空AI無法商業化」　低軌衛星8檔摔跌停　

朱軒洋扶正吳卓源「舊愛Cindy限動一片綠」

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

台股創高又暴跌！網驚「原來是巴逆逆進場了」

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸

更多

最夯影音

更多
母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類
藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面