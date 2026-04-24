哈利王子突訪烏克蘭籲停戰！　川普嗆爆：我比你更能代表英國

▲川普（右）認為哈利王子（左）不能代表英國，自己反而更能代表英國。（翻攝X@ksfopenukraine／The White House畫面）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）23日無預警到訪烏克蘭首都基輔，向俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）發出停戰訴求，並向美國領導層喊話，敦促美國履行國際承諾。對此，美國總統川普（Donald Trump）認為，已經「脫英」6年的哈利不能代表英國，自己反而比哈利更能代表英國。

哈利3度赴烏克蘭！ 喊話普丁：這場戰爭沒有贏家？

哈利23日從波蘭搭夜車到基輔，這是他自2022年俄烏戰爭開打後，第3度造訪烏克蘭。他一下火車就說：「能回到烏克蘭真好。」希望提醒世界各地人們，關注烏克蘭的處境。形容烏克蘭是勇敢且成功守護歐洲東部防線的國家，向烏克蘭人民說：「全世界都看見你們、尊敬你們。」

▲哈利23日搭夜車抵達烏克蘭首都基輔。（翻攝Invictus Games: Team Ukraine臉書）

根據英國《ITV》報導，哈利出席第18屆基輔安全論壇（Kyiv Security Forum）並發表談話，胸前別了英國和烏克蘭國旗的徽章。

哈利在談話中，盛讚烏克蘭人民面對俄羅斯入侵展現出「勇敢的防衛精神」，並說：「這場戰爭持續多年，付出巨大損失卻收穫有限，越來越明顯的是，這條路不會有贏家，只會失去更多。」他進一步向普丁喊話：「普丁總統，沒有任何國家能從我們眼前持續發生的生命損失中獲益。」

▲哈利在基輔安全論壇上發表演說，胸前別了英國和烏克蘭國旗徽章。（翻攝X@ksfopenukraine）

喊話美國履行承諾？ 川普酸他「不能代表英國」還問候梅根？

接著哈利未直接點名川普，但向美國領導層喊話，表示美國做為他的「第二故鄉」，在俄烏戰爭中扮演「獨特的角色」，因為當年烏克蘭放棄核武時，美方曾承諾保障烏克蘭的邊界與主權。

▲哈利與烏克蘭總理Yulia Svyrydenko自拍。（翻攝X@Svyrydenko_Y）

哈利說：「這是美國展現領導力的時刻，讓世界看到美國能履行國際條約義務，這不是出於慈善，更是基於美國在全球安全與戰略中的長期責任。」

對於哈利的敦促，川普同日在白宮受訪時，先是語帶調侃說：「他（哈利）最近怎麼樣？他太太（梅根）還好嗎？請代我向她問好，好嗎？」接著川普回應：「我不知道，但我知道一件事，哈利王子絕對不能代表英國發言！我覺得我比哈利更能代表英國，這點是確定的。不過還是謝謝他的建議。」



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