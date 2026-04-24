　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈利王子突訪烏克蘭籲停戰　川普嗆爆：我比你更能代表英國

川普（右）認為哈利王子（左）不能代表英國，自己反而更能代表英國。（翻攝X@ksfopenukraine／The White House畫面）

▲川普（右）認為哈利王子（左）不能代表英國，自己反而更能代表英國。（翻攝X@ksfopenukraine／The White House畫面）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）23日無預警到訪烏克蘭首都基輔，向俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）發出停戰訴求，並向美國領導層喊話，敦促美國履行國際承諾。對此，美國總統川普（Donald Trump）認為，已經「脫英」6年的哈利不能代表英國，自己反而比哈利更能代表英國。

哈利3度赴烏克蘭！　喊話普丁：這場戰爭沒有贏家？

哈利23日從波蘭搭夜車到基輔，這是他自2022年俄烏戰爭開打後，第3度造訪烏克蘭。他一下火車就說：「能回到烏克蘭真好。」希望提醒世界各地人們，關注烏克蘭的處境。形容烏克蘭是勇敢且成功守護歐洲東部防線的國家，向烏克蘭人民說：「全世界都看見你們、尊敬你們。」

哈利王子突訪烏克蘭籲停戰！　川普嗆爆：我比你更能代表英國

▲哈利23日搭夜車抵達烏克蘭首都基輔。（翻攝Invictus Games: Team Ukraine臉書）

根據英國《ITV》報導，哈利出席第18屆基輔安全論壇（Kyiv Security Forum）並發表談話，胸前別了英國和烏克蘭國旗的徽章。

哈利在談話中，盛讚烏克蘭人民面對俄羅斯入侵展現出「勇敢的防衛精神」，並說：「這場戰爭持續多年，付出巨大損失卻收穫有限，越來越明顯的是，這條路不會有贏家，只會失去更多。」他進一步向普丁喊話：「普丁總統，沒有任何國家能從我們眼前持續發生的生命損失中獲益。」

哈利王子突訪烏克蘭籲停戰！　川普嗆爆：我比你更能代表英國

▲哈利在基輔安全論壇上發表演說，胸前別了英國和烏克蘭國旗徽章。（翻攝X@ksfopenukraine）

喊話美國履行承諾？　川普酸他「不能代表英國」還問候梅根？

接著哈利未直接點名川普，但向美國領導層喊話，表示美國做為他的「第二故鄉」，在俄烏戰爭中扮演「獨特的角色」，因為當年烏克蘭放棄核武時，美方曾承諾保障烏克蘭的邊界與主權。

哈利王子突訪烏克蘭籲停戰！　川普嗆爆：我比你更能代表英國

▲哈利與烏克蘭總理Yulia Svyrydenko自拍。（翻攝X@Svyrydenko_Y）

哈利說：「這是美國展現領導力的時刻，讓世界看到美國能履行國際條約義務，這不是出於慈善，更是基於美國在全球安全與戰略中的長期責任。」

對於哈利的敦促，川普同日在白宮受訪時，先是語帶調侃說：「他（哈利）最近怎麼樣？他太太（梅根）還好嗎？請代我向她問好，好嗎？」接著川普回應：「我不知道，但我知道一件事，哈利王子絕對不能代表英國發言！我覺得我比哈利更能代表英國，這點是確定的。不過還是謝謝他的建議。」


更多鏡週刊報導
女幕僚輕拍哈利王子肩膀「慘遭梅根狠瞪」！　6秒片曝光網嚇：眼神能殺人
「我媽被害死！」哈利王子直言從不想當王室　梅根痛訴：10年來每天被網暴
哈利王子驚語「想當比查爾斯更好的爸爸」！　認童年創傷靠諮商淨化

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
529 2 5311 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
外資大回補！買進439億　前十檔曝
快訊／北市忠孝分行千萬搶案　中信銀發聲
槍抵經理頭搶中信銀行！　他開賭場...曾被同1警逮捕
快訊／中信行員劫後餘生畫面曝！激動互擁頻拭淚
不挺川普打伊朗！美國恐讓「這2國」付出代價

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

神預測巴黎氣溫飆升？賭客大賺107萬　瘋猜「吹風機」搞鬼

南韓緊張了！日本「解綁捆龍索」開放出口殺傷武器　澳洲搶購護衛艦

不挺川普打伊朗！路透：美國恐讓「這2國」付出代價　機密文件曝

哈利王子突訪烏克蘭籲停戰　川普嗆爆：我比你更能代表英國

祭3億獎金！　美懸賞親伊朗伊拉克武裝組織領導人

吞保險套「人體走私」黃金！　日本海關3個月攔截30起

正妹潑水節「遭射迷姦藥」案情大反轉！　泰警：驗血無GHB

尹錫悅「派無人機挑釁北韓」！特檢重轟反國家罪　一審求刑30年

日女遭尪棄屍「旭山動物園焚化爐」！警找不到遺體　恐已燒光

獎金狂輸海力士！三星最大規模抗爭　4萬人氣炸揚言罷工18天

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

擁康橋、享實中！高雄青埔站磁吸新貴 學區捷運宅「達麗世界學」宜業宜居

陸女不爽空服員沒說中文　機內失控吼叫：我是China！

(加入黃男畫面)涉幫男友偷查個資　清秀女警遭移送北檢

下雨天沒辦法出門散步　狗狗氣到談判求食物補償

(無字)塑料倉庫恐怖大火「全面燃燒」黑煙蔽天　鐵皮燒到變形

神預測巴黎氣溫飆升？賭客大賺107萬　瘋猜「吹風機」搞鬼

南韓緊張了！日本「解綁捆龍索」開放出口殺傷武器　澳洲搶購護衛艦

不挺川普打伊朗！路透：美國恐讓「這2國」付出代價　機密文件曝

哈利王子突訪烏克蘭籲停戰　川普嗆爆：我比你更能代表英國

祭3億獎金！　美懸賞親伊朗伊拉克武裝組織領導人

吞保險套「人體走私」黃金！　日本海關3個月攔截30起

正妹潑水節「遭射迷姦藥」案情大反轉！　泰警：驗血無GHB

尹錫悅「派無人機挑釁北韓」！特檢重轟反國家罪　一審求刑30年

日女遭尪棄屍「旭山動物園焚化爐」！警找不到遺體　恐已燒光

獎金狂輸海力士！三星最大規模抗爭　4萬人氣炸揚言罷工18天

搬新家驚見兒子「嘴裡有死老鼠」　男告房東索賠390萬

林琪兒來了！牽起馬傑森奇妙緣分　曾總嗨喊：台灣的阿姆斯壯

「來台北有購嗨」振興商圈？　洪婉臻曝：前10大登錄發票全是買房

吃到一半驚見蟑螂！百貨火鍋店被罵翻　衛生局稽查結果出爐

新光三越拿下台北車站不為賺錢　專家揭百貨霸主幕後盤算

港口社群系統PCS專案推動說明會　升級航港作業效率

東區SOGO商圈小宅夯　在地房仲揭主力買方背景

神預測巴黎氣溫飆升？賭客大賺107萬　瘋猜「吹風機」搞鬼

陸宣布開放陸客自由行　羅文嘉：去年2月我方就發函對岸

飛輦轎、過金火　百年傳統民俗在桃園福海宮再現

【警消不敢大意】「有HCN」警告字條曝！　基隆獨居男陳屍家中

國際熱門新聞

川普又點名台灣：美國很快取得全球50％晶片市場

日「大尺度網紅」熱舞創流量密碼　百萬人封無罩教主

南非一家7口滅門　20歲女遭2度性侵慘死

日本旭山動物園員工「把妻子屍體丟焚化爐」

上空露雙乳！她「嗨脫比基尼」畫面外流

35歲女只嫁年薪千萬帥哥　相親11年降低標準了

泰國研擬取消「36國家免簽」！

日女遭尪棄屍「旭山動物園焚化爐」！恐已燒光

即／伊朗首都防空系統深夜突啟動

華納兄弟探索賣了！　3.5兆天價併入派拉蒙

川普下令擊沉布雷船！　伊朗7反擊劇本曝光

快訊／川普宣布　「以黎停火」延長三週

以色列嗆重啟戰爭「把伊朗送回黑暗時代」

停火恐破局！美軍密擬「3大方案」開打海峽

更多熱門

相關新聞

蔡依珊罕曬51歲美貌親姊合照！

蔡依珊罕曬51歲美貌親姊合照！

紅豆食府千金蔡依珊近日難得曬出與親姊姊蔡依倫的合照，祝姊姊51歲生日快樂。蔡依倫的凍齡外貌掀起討論，看不出來年過半百。

獎金狂輸海力士 三星4萬人抗爭喊罷工18天

獎金狂輸海力士 三星4萬人抗爭喊罷工18天

川普轉發貼文稱印度鬼地方　新德里不滿

川普轉發貼文稱印度鬼地方　新德里不滿

3千萬買美國居留權　川普金卡僅1人獲准

3千萬買美國居留權　川普金卡僅1人獲准

烏克蘭宣稱　可從數千公里外擊落俄無人機

烏克蘭宣稱　可從數千公里外擊落俄無人機

關鍵字：

哈利川普烏克蘭普丁停戰俄烏戰爭鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

新北惡男拿喪屍煙彈迷昏少女與友人輪流侵犯

「三人行情侶」閃電宣布分手！　他淚揭3年情變原因

王俐人震撼宣布上SWAG直播！

「吃飯順序換一下」血糖峰值狂降40%！醫推：媲美控糖藥

巴逆逆昨才賣「今日聯發科亮燈漲停」刷新價

快／金管會鬆綁禁令！　台積電飆2140元新天價、大漲60元

快訊／北市中信銀行傳搶案！　行員遭歹徒挾持

威力彩詭異3連號　頭獎15槓下期上看3.3億

新青安買透天！寬限期快到了「崩潰求助」　釣出地政士

女警官產後大出血亡　診所遺憾發聲：配合調查

沈玉琳堅決不讓老婆改嫁！　芽芽電話那頭泣不成聲

美超微痛失甲骨文14億美元大單　1台廠傳接手成贏家

今鋒面抵達清晨雨最大　放晴時間點出爐

爽掏耳朵竟罹癌！醫警告「天天挖像吃檳榔」　6大警訊別拖

美高層警告韓國瑜　國防預算要在川習會前通過！否則付出慘痛代價

更多

最夯影音

更多
「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼
太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面