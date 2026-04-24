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川普傳要停西班牙北約成員資格　北約打臉：沒這條款

▲▼川普。（圖／路透）

▲美國內部曾討論，若盟友不支持對伊朗行動，可能懲罰西班牙，甚至提到暫停北約資格。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

根據路透社報導，美國政府內部曾討論，若盟友未支持其對伊朗的軍事行動，可能採取懲罰措施，其中包括考慮暫停北大西洋公約組織（NATO）成員國西班牙的資格。然而，北約方面回應，現行創始條約並未設有暫停或驅逐成員的機制。

報導引述一名美國官員指出，一封來自五角大廈的內部電郵建議，美方可對未支持軍事行動的盟友施壓，相關選項包括針對西班牙採取措施。不過，該內容屬內部討論，尚未形成正式政策。

美國總統川普近期多次批評北約盟國，認為在美國與以色列於2月下旬對伊朗採取軍事行動，以及伊朗隨後限制荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運後，部分盟友未積極參與應對。

西班牙政府則拒絕讓美方使用其境內基地發動對伊朗的攻擊。美軍目前在西班牙設有羅塔海軍基地（Naval Station Rota）與摩倫空軍基地（Moron Air Base）兩處重要設施。

對於相關報導，一名北約官員向英國廣播公司表示，北約創始條約「未預設任何關於暫停成員資格或驅逐成員的條款」。

西班牙首相桑傑士（Pedro Sanchez）則淡化此事，強調政府決策依據正式文件與官方立場，而非內部電郵內容。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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