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南非老闆「一家7口」滅門！20歲女遭2度性侵　嫌犯竟是員工

▲▼殺人,謀殺,命案。（圖／CFP）

▲南非一家七口從家中遭到綁架，並被載往200公里外的地方慘遭「處決式」殺害。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

南非夸祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal）發生一起駭人聽聞的滅門血案，一家七口從家中遭到綁架，並被載往200公里外的地方慘遭「處決式」殺害。警方調查發現，受害者年齡跨度極大，從20歲到83歲都無一倖免，其中一名20歲女性受害者甚至在遇害前慘遭強暴，手段極其殘暴。

幫傭開門嚇瘋　全家老小連車離奇失蹤

根據《鏡報》報導，這起慘案發生在紐華克（Newark）新城的一處民宅。22日清晨，該戶人家的幫傭如往常來到雇主家上班，沒想到一進門就發現屋內有被強行闖入的痕跡，且原本住在屋內的七名家族成員以及一輛座車全都不見蹤影，嚇得她趕緊報警。

紐華克警方接獲報案後，隨即調集各單位警力與民間保全展開大規模搜索。經過連日追查，警方於22日下午在赫洛門德里尼（Hlomendlini）區域逮捕了兩名嫌犯，並在其中一人身上發現受害者的手機；隨後又在登德圖（Dendetu）地區逮捕第三名嫌犯，並搜出一把槍械，總計起獲11支手機。

200公里處決之路　20歲正妹慘遭二度性侵

警方調查後還原了慘無人道的案發過程。21日晚間，三名嫌犯闖入受害者家中，先用繩索將全家人捆綁，其中一名嫌犯在屋內當眾強暴了20歲的女性受害者。隨後，嫌犯強行駕駛受害者的車輛，將這一家七口載往距離住處約200公里的梅爾莫斯（Melmoth）。

更令人髮指的是，當抵達梅爾莫斯後，同一名嫌犯竟再度對該名20歲女性施暴性侵。隨後，嫌犯威脅其中三名受害者交出銀行帳戶資訊與密碼，在取得財物資訊後，隨即開槍將三人擊斃，剩餘的四名家人則是被亂刀活活刺死。

內鬼作案　嫌犯竟是受害家屬雇員

南非警方進一步調查發現，這起命案極可能是「熟人所為」，三名被捕嫌犯年齡介於21歲至28歲之間，其中一人竟然就是該受害家庭的雇員。監視器與紀錄顯示，從21日晚間到22日凌晨，受害者的帳戶出現多筆異常轉帳紀錄。

目前警方已將三名嫌犯逮捕歸案，並依強姦與謀殺等重罪起訴，預計將於24日在夸杜庫扎（KwaDukuza）裁判法院出庭受審。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：
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