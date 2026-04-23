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上空露雙乳！她潑水節「嗨脫比基尼」畫面外流　真實身分曝

▲▼上空露雙乳！她潑水節「嗨脫比基尼」畫面外流　真實身分曝光。（圖／翻攝自X）

▲跨性別女子當眾脫衣熱舞。（圖／翻攝自X，下同）

記者王佩翊／編譯

作為泰國潑水節延續的芭達雅萬萊節雖已結束，春武里邦薩雷海灘仍吸引大批旅客到此繼續狂歡。然而一名女子卻被拍到20日在海邊和其他遊客一同慶祝潑水節時，突然將比基尼脫掉，當場露出雙乳，並且繼續載歌載舞。

根據Khaosod報導，大批泰國本地及外國遊客20日齊聚春武里府邦薩雷海灘，歡慶潑水節，熱鬧氣氛延續整個夜晚。然而在一片歡樂氛圍中，一名年輕人的脫序舉動卻引發軒然大波。

▲▼上空露雙乳！她潑水節「嗨脫比基尼」畫面外流　真實身分曝光。（圖／翻攝自X）

▲▼上空露雙乳！她潑水節「嗨脫比基尼」畫面外流　真實身分曝光。（圖／翻攝自X）

現場目擊者描述，一群年輕女性與跨性別人士身穿清涼泳裝，大聲播放音樂載歌載舞。其中一名女子原本身著比基尼，隨後竟直接將上衣脫下，以全裸上身的狀態繼續在人群中舞動。據悉，該名女子當時疑似已飲酒過量，明顯酒醉。

事件發生時，現場部分旁觀者以起鬨歡呼聲回應，但也有不少遊客和民眾對此行為表達強烈不滿，認為在公開場合脫衣露出胸部實屬不妥。尤其令人憂慮的是，當天參與潑水節活動的人潮中，有大量未成年青少年在場，此舉對兒少的身心影響不容忽視。相關影片事後也在網路上引發爭議。

警方獲報後展開調查，最終確認當眾袒胸露乳的正是32歲的跨性別女子。她聲稱，自己當時喝多了，才會脫衣。不過她同時強調，自己雖然脫掉上衣，但是有遮住胸部，且下半身也有穿著比基尼泳褲。警方則以公共場合暴露身體等罪名對其處以罰款。

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