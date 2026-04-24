華納兄弟探索賣了！　3.5兆天價併入派拉蒙

▲華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

華納兄弟探索今天表示，股東已表決同意把公司出售給派拉蒙天舞，為金額高達1100億美元（折合新台幣約3.5兆元）的併購案正式放行。這項交易象徵多年拉鋸終於落幕，也意味好萊塢將迎來一個全新的超大型媒體集團。

根據法新社整理，這筆交易不僅重塑娛樂產業版圖，也因媒體影響力龐大，加上可能牽動與美國總統川普政府的互動，而備受外界檢視。合併後的新公司將整合CNN、CBS、HBO與尼克兒童頻道等資產，內容版圖橫跨新聞、影集與兒童娛樂。

在影視IP方面，合併實體將握有多項吸金招牌，包括「哈利波特」、「冰與火之歌：權力遊戲」、DC宇宙、「不可能的任務」以及「海綿寶寶」。華納兄弟探索執行長札斯拉夫（David Zaslav）在聲明中指出，股東的支持是關鍵一步，未來將與派拉蒙攜手完成程序，打造具競爭力的新世代娛樂公司。

依照協議，派拉蒙將以每股31美元現金收購所有流通股，股權估值約810億美元，連同承接的龐大負債，總交易規模上看1100億美元。市場指出，在華納兄弟探索先前已與Netflix簽署出售協議後，派拉蒙突然提出收購，引爆短暫競逐，最終因對手未再加碼而塵埃落定。