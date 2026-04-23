泰國研擬取消「36國家免簽待遇」！　理由曝：外籍遊客亂象多

▲泰國政府研擬取消36個國家的免簽待遇。（圖／記者蔡玟君攝）



記者王佩翊／編譯

泰國為促進觀光發展，疫情後陸續開放多個國家免簽，此舉雖成功吸引大批旅客赴泰旅遊，卻也引發非法移民以及旅遊品質下降等問題。因此泰國政府正在重新審視免簽計畫，考慮對36個國家取消免簽優惠政策，將現有的93國免簽名單，縮減回最初的57國。

根據The Thaiger報導，泰國觀光與體育部長素拉薩（Surasak Phancharoenworrakun）22日表示，政府正重新審視目前的免簽計畫，考慮將開放免簽的國家名單從93國縮減為先前的57國清單，對於部分特定國家則考慮改以「特殊簽證安排」處理。

▲泰國目前針對93個國家開放免簽。（圖／記者陳涵茵攝）



他強調，泰國政府未來的目標是吸引更長期的遊客，藉此提高每人平均消費額，帶動整體經濟發展。這項提案預計近期將提交內閣進一步討論。

泰國政府自2025年7月起，大幅擴展免簽計畫，將免簽國家從57國增加至93國，並允許最長停留60天。此舉最初是為了振興經濟與觀光，但卻引發部分主要觀光地區的反彈。

當地業者與民眾批評，免簽政策門檻過低，導致大批「低消費力」遊客湧入，不僅對經濟貢獻有限，還造成當地治安問題。不僅如此，有泰國人質疑，部分外籍人士利用觀光免簽，進入泰國從事非法商業活動、非法打工，甚至逾期居留。

另一方面，泰國2023年11月對台灣旅客實施30天免簽政策，並在2024年7月進一步放寬為60天免簽。