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南韓緊張了！日本「解綁捆龍索」開放出口殺傷武器　澳洲搶購護衛艦

▲▼日本首相高市早苗24日前往官邸出席內閣會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗24日前往官邸出席內閣會議。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本高市內閣21日修訂《防衛裝備移轉三原則》運用指針，正式撤除武器出口「5類型」限制，全面解禁對外出口具殺傷力武器，此舉不僅獲得美國川普政府與紐西蘭等盟友歡迎，也吸引澳洲、菲律賓等國關注，澳洲甚至將引進日本護衛艦。韓媒警告，日本以國家力量推動軍工產業，恐對南韓軍武出口帶來競爭壓力。

根據日媒《朝日新聞》，日本政府21日正式取消原本僅限「救難、輸送、警戒、監視、掃海」的5類型武器出口用途限制，等同全面開放出口殺傷性武器。日本首相高市早苗22日與紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）通話，親自說明武器出口政策，對方明確表達「歡迎」。

日本政府強調，對盟友與理念相近國家提供防衛裝備，有助於提升整體防衛能力與合作深度。

▲▼2025年9月，日本海上自衛隊最上級隱形護衛艦「三隈號」停泊在神奈川縣橫須賀海上自衛隊基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲2025年9月，日本海上自衛隊最上級隱形護衛艦「三隈號」停泊在神奈川縣橫須賀海上自衛隊基地。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，紐西蘭與澳洲目前都對日本海上自衛隊「最上級」護衛艦改良型展現高度興趣。尤其澳洲已決定引進相關艦型，成為日本防衛裝備出口的重要突破。分析指出，日本藉此切入印太安全供應鏈，意圖強化與區域盟友的軍事整合能力。

在東南亞方面，菲律賓被視為最有可能拿下「解禁後首單」的國家。日方正與菲律賓磋商出口二手「阿武隈級」護衛艦。日本防衛大臣小泉進次郎也表態，未來將強化對各國的高層推銷（top sales），並計畫5月訪問菲律賓與印尼，積極拓展武器出口市場。

菲律賓國防部則回應，日本的政策轉變象徵雙邊防衛合作進入「新時代」，並期待進一步深化合作。另外，日本政府多名關係人士證實，日方正研擬5月底以國賓身分招待菲律賓總統小馬可仕訪日。

▲▼2026年4月18日，日本防衛陳小泉進次郎前往墨爾本，與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲2026年4月18日，日本防衛大臣小泉進次郎前往墨爾本，與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

美方同樣迅速表態支持。美國國務院指出，日本擴大武器出口是對美日同盟與國際穩定的正面發展。其背景在於，美國近年因產能限制，對盟國軍售交付延宕問題頻傳，使部分國家轉而期待具備技術與產能的日本合作。

不過，區域內也出現警惕聲音。南韓外交部強調，日本應維持和平憲法精神，並以促進區域穩定與和平為前提推動政策。韓媒普遍解讀為日本「加速右傾化」，甚至質疑是否正邁向「可戰爭國家」。

韓媒《朝鮮日報》進一步指出，日本時隔60多年鬆綁武器出口限制，對南韓軍工產業構成實質壓力。尤其在軍艦領域，日本具備世界頂尖技術，二戰時便能獨力建造航空母艦，戰後則是從潛艦到水面艦皆具備競爭力，未來恐與南韓企業正面交鋒。

▼韓華在費城造船廠投資50億美元。（圖／達志影像）

▲▼韓華在費城造船廠投資50億美元。（圖／達志影像）▲▼南韓軍火商「韓華航太」設計、交付給澳洲的AS-21紅蜘蛛步兵戰車。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓軍火商「韓華航太」設計、交付給澳洲的AS-21紅蜘蛛步兵戰車。（圖／達志影像／newscom）

報導提到，日本三菱重工日前已在澳洲擊敗HD現代重工業、韓華海洋等南韓企業，拿下澳洲約70億美元的新型護衛艦訂單，契約明定將建造11艘改良款最上級護衛艦，其中3艘在日本建造、其餘8艘則在澳洲建造，顯示日本軍工業的實力不容小覷。

此外，菲律賓市場也成為競爭焦點。南韓企業原本已取得多項艦艇訂單，但隨著日本加入競逐，市場格局可能生變。在高端武器領域，日本亦與英國、義大利合作研發第六代匿蹤戰機，預計2035年完成部署，並與美國共同發展愛國者飛彈三型（PAC-3）等飛彈攔截系統，逐步切入西方軍工供應鏈。

南韓業界人士分析，南韓目前仍具備量產能力與高性價比優勢，但若日本結合政府資金、外交資源與技術優勢，以「ODA」（政府開發援助）模式推動出口，恐改變全球軍武市場版圖。

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