神預測巴黎氣溫飆升？賭客大賺107萬　瘋猜「吹風機」搞鬼

▲圖為法國巴黎。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

法國警方正針對一起離奇的氣象站遭人為干預案展開調查。知名預測市場平台Polymarket的賭客涉嫌透過人為加熱的方式影響法國氣象局的感測器，導致氣溫數據瞬間飆升，藉此大賺3.4萬美元（約新台幣107萬元）。部分的人猜測，可能是有人使用吹風機或是打火機影響感測器數值。

氣溫異常上升後 賭客大賺

衛報、CNN報導，法國巴黎4月出現兩次異常氣溫上升的狀況，第一次在4月6日，法國氣象局在戴高樂機場的感測器下午測得氣溫攝氏18度，但晚間7時左右突然升至22度，隨後溫度下降。隨後，一名Polymarket用戶成功押注溫度升至22度，贏得1.4萬美元。

第二次事件發生在9天後，4月15日這天，戴高樂機場感測器再次升至22度，比前一天高出4度。這一次，一名Polymarket用戶同樣因為押注氣溫22度，獲得2萬美元。

法氣象局報警調查 原因是吹風機？

對此，法國氣象局已經報警處理，稱調查進行中。法國警方也證實接獲相關投訴，稱網路犯罪部門正在調查此案。

在Polymarket平台相關Discord頻道中，匿名賭客流傳一張AI生成、男子使用吹風機對準機場跑道旁氣象站的照片，更稱「你昨天對機場感測器做了什麼？是用吹風機還是打火機？」部分的人猜測，可能是有人使用吹風機影響感測器數值，但目前確切原因尚待確認。

Polymarket目前已停止使用戴高樂機場的感測器作為數據指標，改為採用巴黎-勒布爾熱機場的數據，但平台並未取消相關合約，也未退還賭金。