抗疫新希望！　美國研究：服用「胃灼熱藥物」確診者存活率高1倍

▲ 瑞德西韋（Remdesivir）是美國首款官方批准的治療新冠肺炎重症患者藥物。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）擴散全球，造成多達411萬人染病，其中28萬人死亡。根據8日發表在預印本網站上的美國學術論文，治療期間服用胃灼熱（heartburn，俗稱火燒心）藥物的確診者存活機率可能達到一般患者的2倍。但目前無法確定他們是因法莫替丁（Famotidine）而好轉，或者只是巧合。

法莫替丁已經上市近40年，是頗受歡迎的胃灼熱非處方藥PEPCID活性成份。論文共同作者、長島諾斯韋爾醫療中心（Northwell Health）醫生康尼格里亞羅（Joseph Conigliaro）指出，「根據我們在研究中了解的狀況，這非常鼓舞人心。這項關聯相當引人關注。」

根據這項研究，未服用法莫替丁的1536名患者中，死亡或仰賴呼吸器的患者有332人，佔比22%。服用法莫替丁的84人中，則有8人死亡或使用呼吸器，比例約10%。根據哥倫比亞大學醫學中心（Columbia University Medical Center）研究作者的聲明，「與其他患者相比，服用法莫替丁的患者死亡或插管的風險降低2倍以上。」

研究中服用法莫替丁的患者皆在入院24小時內開始使用，有些人口服，有些是以靜脈注射，劑量各不相同，也有15%已經返家並自行服用。但這項研究並未證明這種藥物直接導致死亡率下降，也可能只是巧合。作者指出，「這只是一種關聯」，這些發現也不能被解釋為「法莫替丁會改善確診者狀況」。

康尼格里亞羅表示，醫生可能根據這項論文，在臨床實驗結果公布之前就開始施以法莫替丁，但他不建議這麼做，「我認為醫生應該等待更多實驗數據」，且目前沒有證據顯示，法莫替丁可預防感染，提醒沒有染疫的民眾切勿擅自服藥。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。