邀「芋頭控」法國YouTuber作客！「譚德塞若來台」蔡英文想請他吃這個

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文9日晚間透過臉書分享新影片，這次邀請擁有75萬粉絲的法國的YouTuber「酷Ku」作客。蔡英文與「芋頭控」酷Ku 推薦好吃的台灣芋頭，酷Ku 則秀出健保卡，感謝台灣讓自己即使是外國人也能輕鬆買到口罩，同時感謝台灣捐贈口罩給家鄉法國的醫療人員。

台灣防疫工作超前部署，為提升台灣國際能見度，蔡英文這次邀請熟悉台灣的法國YouTuber「酷Ku」，合作拍攝影片，宣傳台灣的防疫成果。蔡英文也推薦民眾使用農委會「台灣農產嘉年華」電商平台，行銷台灣農產品，鼓勵民眾購買，提升內需市場，期盼國人團結一心，盡快度過這次疫情。



兩支合作影片9日分別在蔡英文YouTube頻道及Ku's dream酷的夢YouTube頻道，同步上線。蔡英文邀請酷來到「來去總統府住一晚」的活動空間，並以酷喜愛的芋頭產品接待。

在酷影片中，蔡英文與酷以全英文談到台灣的防疫情況。酷提問，台灣能成功抵禦疫情的原因，是否來自於對中國大陸的不信任？蔡英文表示，「我們做最壞的打算。」因為有SARS的經驗，且台灣的行政團隊很有效率，也肯定台灣人民的配合及團結，才能守住疫情的防線。



酷還問到，蔡英文曾邀請譚德塞來台灣，如果他真的來了，會介紹他那些食物及景點？蔡英文笑說台灣人非常熱情，台灣的小吃，例如滷肉飯也十分美味，這是我們成功抵禦非洲豬瘟的成績，也是台灣想對國際社會發出的訊息。



蔡英文的YouTube頻道上播出的合作影片則以中文對談。酷向蔡英文分享自己在台灣的生活趣事，也於影片中秀出他的健保卡，並表示在台灣買口罩非常方便，即使是外國人也能輕鬆買到，同時感謝台灣捐贈口罩給家鄉法國的醫療人員。影片中兩人還一同品嘗芋頭蛋糕及芋頭牛奶，喜愛吃芋頭的酷也致贈自製的「芋頭控」帽子及T恤予蔡總統。

蔡英文透過臉書表示，因為疫情的關係，台灣的農產品多多少少也受到了衝擊。因此， 行政院農業委員會推出的台灣農產嘉年華電商平台，讓大家不必出門，也可以在家選購，直接送到你家，非常方便。



蔡英文提到，今天台灣依然是零確診，連續27天沒有新增的本土案例，「但是，我也要提醒大家，疫情尚未結束，大家依然要小心謹慎，保持社交距離，做好個人健康管理。」