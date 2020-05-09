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美B-1B轟炸機「鉗型攻勢」入南海…專家揭驚人目的：警告意味濃厚

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▲▼ 美軍B-1B轟炸機飛越東海上空。（圖／翻攝自PACAF推特）

▲美軍B-1B轟炸機。（圖／翻攝自PACAF推特）

文／中央社

專門追蹤飛機動態的推特帳號「飛機守望」顯示，美國空軍2架B-1B超音速轟炸機、2架KC-135R加油機8日自關島安德森基地起飛，前往南海執行任務。其中1架B-1B行經巴士海峽南端。

根據「飛機守望」（Aircraft Spots）所顯示飛航路線，其中1架B-1B超音速轟炸機行經西里伯斯海（Celebes Sea）和蘇祿海（Sulu Sea），另1架則行經巴士海峽南端。

國防安全研究院國防資源與產業研究所長蘇紫雲依據公開資料分析，B-1B超音速轟炸機這次由關島出發，分別由巴士海峽及蘇祿海進入南海，戰略上是以「外線作戰」的包圍態勢壓制中共擴張，戰術上則以「鉗型攻勢」的姿態展現B-1B的機能力可「向心攻擊」，警告共軍勿輕舉妄動的意味極明顯。

另一方面，蘇紫雲指出，此一飛行路徑鄰近澳洲北部的巴布亞紐幾內亞水域，也可視為美國與澳洲的安全合作展示。

蘇紫雲提到，美澳海軍4月23日在南海聯合巡弋，5月5日美澳則決定在澳洲的達爾文（Darwin）加速部署美軍陸戰隊，以上軍事行動皆緊扣澳洲對中國提高警戒，尤其北京去年對台灣發動外交突襲與索羅門群島建交，隨即企圖取得索國圖拉吉島（Tulaghi）深水港租借權，北京的政治勢力與軍事準備動作直探澳洲後院，讓澳洲芒刺在背，因此加緊與美國安全合作。

軍機戰術運用方面，蘇紫雲分析，相較於4月中旬由關島移防回美國本土的B-52H轟炸機，B-1B超音速轟炸機有更優異的突防能力，且兼具核武、傳統武力的精準打擊能力，符合戰略機動的快速部署，也更具嚇阻可信度。

多國有主權爭議的南海，近日有局勢升溫趨勢，原因包括中共在該區域單方面設置「南沙」、「西沙」兩個行政區，而台灣的國安單位不排除，中共下一步將在南海劃設防空識別區（ADIZ）。蘇紫雲認為，美軍的行動不排除也是對中共此一計畫做出反應。

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