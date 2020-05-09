台南市9旬「慈暉媽媽」蘇紗女士　撫育1子7女三代同堂鄰里稱羨

▲「慈暉媽媽」蘇紗女士三代同堂，子女和睦家庭生活和樂融洽、美滿幸福、鄰里稱羡，終其言行，足為楷模。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

獲得2020年台南市「慈暉媽媽」蘇紗女士，三代同堂出席表揚大會，蘇女士一生勤儉持家重視家庭倫理教育，以身教代替言教，茹苦含辛撫育1子7女長大成家立業，子女皆能恪遵教誨，貢獻己力回饋社會，蘇女士在鄰居眼中，古道熱腸、熱心公益不求回報，其服務精神令人敬佩。

年逾9旬的蘇女士賢淑端莊具婦德、婦行。3歲喪母自幼即在困頓中成長，18歲招婿，夫婿務農。勤儉持家重視家庭倫理教育、教忠、教孝並以身教代言教，茹苦含辛撫育1子7女長大成人立業，子女皆能恪遵教誨、積極進取、守法重紀、接受教育，貢獻己力服務人群。

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長子二專畢業自營事業、誠信負責，商譽頗佳。且熱心公益，擔任寺廟、社區重要幹部，出錢出力，頗受鄰里敬仰。7女雖無高上教育，皆能相夫教子、協助夫家經營事業有成，家庭幸福美滿，且孫輩皆品學兼優，承繼家族事業，並發揚光大，鄰里稱羨。

蘇女士古道熱腸、熱心公益，夫家長年擔任鄰長職務，平時即協助鄰里環境美化整潔及敦親睦鄰、守望相助工作，任勞任怨，謙遜不求名位，其精神令人敬仰，迄今仍督促子媳做好鄰里服務、政令宣導，其精神令人敬仰。

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