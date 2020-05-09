哈利梅根被爆搬進「5億豪宅」　浴室有12間...還有大型泳池和噴泉

▲哈利王子與梅根。（資料照／達志影像）

實習記者崔子柔／綜合報導

哈利夫婦趕在加拿大封城前離境，搭乘私人噴射機飛往洛杉磯。據了解，這都是託好萊塢大咖泰勒派瑞（Tyler Perry）的福，入住位於比佛利山莊的隱閉豪宅，而從中牽線的則是脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）。

根據《每日郵報》報導，派瑞3月14日派出價值1.5億美元（近45億台幣）的Embraer E190私人噴射機從亞特蘭大（Atlanta）郊區出發，往溫哥華接到哈利一家三口，再直飛去他在洛杉磯價值1800萬美元（近5.4億台幣）比佛利山莊豪宅，讓哈利一家省去通關的麻煩，也能避開狗仔隊的騷擾。

據了解，該豪宅佔地共2.4萬平方呎，有8間睡房和12個浴室。從照片來看，豪宅內還有大型游泳池和噴泉。

泰勒派瑞（Tyler Perry）的代表作是演出他自己創造出的角色馬達（Madea），過去沒有看過梅根和哈利在公開場合上與他會面，據了解，雙方是透過歐普拉牽線結緣，目前不知道哈利夫婦是借住在派瑞的豪宅還是已經買下。

哈利一家搬到洛杉磯後只被碰上幾次，一次是他們為當地慈善機構分發食物給受隔離的人，另次是他們帶狗出去散步。

▲▼哈利一家住的比佛利山莊豪宅。（圖／達志）