火星「超大露頭」暗藏秘密　 曾有流動10萬年的河

▲火星岩層曾有條流淌十萬年的河。（圖／取自NASA JPI）

實習記者劉雪兒／綜合報導

火星表面真的有液態水嗎？這一直都是科學家們致力研究的問題，最新的發現指出，NASA用高解析科學實驗相機（High Resolution Imaging Science Experiment，HiRISE）所拍攝到的火星岩石，是由超過37億年前的河流流動形成的，可以說是首個指出曾有長時間液態水流的證據。

根據英國《歷史博物館》發布的消息指出，荷蘭烏得勒支大學（Universiteit Utrecht）地質學家薩勒博士（Dr Francesco Salese）研究指出，隨著河流不斷流動，沉積物會逐層堆積，岩石峭壁約200公尺高、寬1.5公里，而這種大小的「露頭」，需要一條活躍了10萬個地球年的河流才能形成。露頭（outcrop）是地球表面突出可見的岩床或表面沉積物。

其中一位研究者戴衛斯博士（Dr Davis）表示，從未見過如此詳細的露頭，可以肯定岩石是古老的，也間接提供了古老景觀中，關於含水量的新見解。薩勒博士補充說，「不幸的是，我們沒有能力進行縮放，無法以更精細的比例查看細節，但是與地球上沉積岩的驚人相似之處幾乎無法想像。」