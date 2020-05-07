力求與中國抗衡！美國擴張新武器戰略　建構西太平洋飛彈戰力

▲據悉，五角大廈打算讓陸戰隊配備美國艦艇現已裝備的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）。（圖／路透社）



文／中央社香港6日綜合外電報導

美中兩國因新冠肺炎疫情互噴口水之際，這兩大太平洋勢力長期以來的互相較勁，也來到了轉折點。美國將陸續推展新武器與新戰略，力圖縮小在飛彈戰力方面與中國的巨大差距。

最近數十年中國大舉擴張軍力的同時，美國基本上都是冷眼旁觀；去年美國退出冷戰時期武器控制條約「中程核飛彈條約」（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF）後，限武掣肘既除，在亞太部署長程陸基巡弋飛彈的計畫隨之展開。

根據白宮2021預算要求以及軍方高階指揮官3月間國會作證內容，五角大廈打算讓陸戰隊配備美國艦艇現已裝備的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）。

北京對路透社發出聲明提及美國這些最新舉動，敦促美國「謹慎行事」，「停止」在這個地區「輕舉妄動」，「停止在中國周邊展示軍事肌肉」。

美國此舉目的在抗衡中國陸基巡弋及彈道飛彈優勢，而在中國人民解放軍建構強大飛彈軍力，射程多半超過美國和區域盟國的情況下，五角大廈也打算藉此扭轉戰略家口中北京在「射程戰」方面的領先態勢。

美國戰略的重大轉變，還包括陸戰隊將加入海軍聯手攻擊敵軍艦艇。配備反艦飛彈的陸戰隊小型機動分隊將搖身成為「船隻殺手」，若遇衝突，分隊將沿著「第一島鏈」，分散部署西太平洋幾個重要地點。

美軍高階指揮官3月間在一系列預算聽證會上對國會解釋這些新戰略。陸戰隊司令柏格（David Berger）3月5日告訴聯邦參議院軍事委員會（Armed Services Committee），裝備精準飛彈的陸戰隊小分隊可協助海軍取得海上控制，尤其是在西太平洋。他說：「戰斧飛彈將是讓我們得以那樣做的工具之一。」

戰斧飛彈在1991年波斯灣戰爭期間聲名大噪，最近數十年美國艦艇都有裝載，用於攻擊地面目標。

五角大廈指揮官作證時表示，陸戰隊將在2022年間試射戰斧飛彈，目標是2023年用於作戰。

美國與西方戰略家都說，數量相對少的陸基巡弋飛彈一開始雖不會改變武力平衡，但做此改變勢必會釋出強烈政治訊息以昭告天下，美國準備和中國龐大的軍火庫一較高下。

戰略家認為，更長期來說，這些武器數量增多並結合日本和台灣的類似飛彈之後，將對中國武力帶來重大威脅，其中對解放軍最大的立即威脅，來自現已開始進入美國海軍和空軍攻擊機服役的新型長程反艦飛彈。

澳洲政府前國防官員、現任華府戰略暨預算評估中心（Center for Strategic and Budgetary Assessments）研究員的貝比吉（Ross Babbage）表示：「美國人正在強勢回歸。」

「2024或2025年前，人民解放軍的軍事發展將面臨老化過時的嚴重風險。」

中國軍方發言人吳謙去年10月警告，如果美國在亞太地區部署陸基長程飛彈，北京不會坐視不管。