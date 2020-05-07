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瘋電影／惡之華　在臭蟲世界裡生活很辛苦

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文／賴賴

▲▼惡之華。（圖／YAHOO）

瘋言瘋語：

這部電影剛開始令人相當反感，男孩撿到心儀女孩的體育服裝，打開聞了一下，被惡女發現，惡女不斷惡整這個虐弱的男孩，接著男孩變壞為了取悅惡女開始變壞，惡女標誌了這個世界就是個臭蟲的世界，而人人都是臭蟲，她希望能離開居住地到山的另一端稱之為彼岸，這是他們人生的目標，像是叛逆國中生的賀爾蒙作祟，但是細品可以感受到，少女厭惡這個世界的蛛絲馬跡，她父母離異，自己成績又不好，家庭經濟環境也不優，屬於社會邊緣低端人口，她唯一的出路早消失殆盡，對一個十五歲的少女自判人生無望，她通常不會說明，她只會放棄自己，是什麼樣的社會價值讓孩子連高中都還沒沾上邊，就想放棄人生。

男孩喜歡女孩，不斷附和到一起死，男孩就是個空殼，人云亦云，這個男孩代表著普羅大眾，一開始喜歡的是人人讚賞的資優生，成績優異長得漂亮，但最後卻被惡女吸引，於是資優生為了鬥贏惡女不擇手段，終究資優生可以輕易回歸正軌社會，她上高中交男朋友，但是沒死的惡女，孤獨地開著小食堂，心底的想法沒改變過。

這樣的漫畫在日本大暢銷，真的感覺很可怕，日本青少年相對成熟，能夠接受這樣艱深的內容，或者只是表面附和惡女的行徑，不論如何，這部電影相當有料，個人頗為欣賞。其實這個世界布只有臭蟲世界，有想法的孩子，可以跳脫既定世俗價值的評價，只要不要走偏，人生有幾萬億種價值，那種只會用成績傷人的老師的話，不必太放在心上。

 

片　　名：惡之華
英文名稱：The Flowers of Evil
類　　型：愛情、懸疑/驚悚
上映日期：2020-04-24
片　　長：02時08分
導　　演：井口昇(Noboru Iguchi)
演　　員：伊藤健太郎 、 玉城蒂娜(Tina Tamashiro) 、 飯豐萬理江 、 秋田汐梨
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：原創娛樂

劇情大綱

春日高男（伊藤健太郎 飾）是一位深愛19世紀詩人波特萊爾作品《惡之華》的平凡初中生，他偷拿了暗戀女孩放在教室的體育服，然而一切行徑全被同班同學仲村佐和（玉城蒂娜 飾）看在眼裡。

仲村以此威脅春日，逼迫他訂下近乎賣身的契約，並屢次強迫他做出違背心意的事。具有虐待狂性格的女孩仲村，與被虐性格的男孩春日間，將會有什麼樣令人超乎想像的發展？

▲▼惡之華。（圖／YAHOO）

▲開場老師發考卷，就把惡女罵得一文不值，因為成績差沒有未來。

▲▼惡之華。（圖／YAHOO）

▲惡女抓到虐若男的秘密，開始欺凌利用並讓他加入變態行列。

▲▼惡之華。（圖／YAHOO）

▲扭曲的思想模式造就的行為，而其實這樣的孩子都相當有執行力量和想法。

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