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瘋電影／魔髮精靈唱遊世界　精靈外交鬥音樂

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文／賴賴

▲▼魔髮精靈唱遊世界。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

這次故事比較空洞，強調的是音樂性和來自不同環境的音樂和造型，發現這個世界原來還有其他精靈，於是女王要親自去拜訪他們，並非不同族群的精靈都一樣友善，但是見面三分情，在不同環境認識不同朋友增長見聞，不幸遇到敵人時，有朋友可以共同對抗，外交的重要性。

電影有多種重複的形體但不同造型的精靈，單就地域差異就可以有多種變化，而音樂佔據了大部分篇幅，整部電影就在類似MV式劇情安排和音樂對稱，故事重點在外交和了解謀合，沒有永遠的敵人，只要願意敞開胸懷去理解對方。

片　　名：魔髮精靈唱遊世界
英文片名：Trolls World Tour
類　　型：動畫、音樂/歌舞、冒險
上映日期：2020-04-01
片　　長：01時31分
導　　演：華特道恩(Walt Dohrn)
演　　員：安娜坎卓克(Anna Kendrick) 、 山姆洛克威爾(Sam Rockwell) 、 詹姆斯柯登(James Corden) 、 傑米道南(Jamie Dornan) 、 賈斯汀提姆布雷克(Justin Timberlake) 、 安東尼拉莫斯(Anthony Ramos)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：環球影業


劇情大綱

安娜坎卓克和賈斯汀再度回歸，為夢工廠動畫2016年賣座音樂動畫片的續集《魔髮精靈唱遊世界》配音。波比（安娜坎卓克 配音）和小布（賈斯汀提姆布萊克 配音）這次踏上一場冒險旅程，將他們帶到從所未見的世界，並且發現這世上總共有六個不同的精靈部落，他們只是其中的一個，這六個精靈部落分散在六塊不同的土地，各自專注於不同的音樂類型：放克、鄉村、電音、古典、流行與搖滾。於是他們的世界就變得更大也更響亮。

重搖滾王室成員芭碧女王（瑞秋布魯 配音）在她父親鞭擊王（奧茲奧斯朋 配音）的協助下，想要摧毀其它的音樂，好讓搖滾樂稱霸世界。這個世界危在旦夕，波比和小布以及他們的朋友 － 大支（詹姆斯柯登 配音）、大紫（卡洛琳耶爾特 配音）、大紅（艾諾賈瓦 配音）、褲哥（朗恩芬奇斯 配音）和白閃閃（昆瑙納亞爾 配音） － 一起前往其它的土地，和其他的精靈和諧一致，對抗想要搶盡風頭的芭碧女王。

《魔髮精靈唱遊世界》一片請來動畫片史上人數最多、最受推崇和最多元化的音樂藝人，為片中不同音樂部落成員配音，其中包括代表放克樂的瑪麗布萊姬、喬治克林頓和安德森帕克；代表鄉村樂的凱莉克萊森是黛爾塔東恩，山姆洛克威爾是嘻咕哩，弗魯拉柏格是嘀咕哩；J巴爾文代表雷鬼屯，艾絲瑟迪恩則加入流行音樂村，安東尼拉莫斯為電音世界帶來重低音節奏，傑米道南則代表韻味十足的爵士樂。世界知名的指揮家和小提琴家古斯塔沃杜達美為精靈札特配音，查琳易則為潘弱笛配音，這兩個角色分別代表古典樂。喜劇演員基南湯普遜則用他高超的饒舌技巧為一個新生精靈小閃閃配音。

▲▼魔髮精靈唱遊世界。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲有朋友相伴的旅程特別愉快。

▲▼魔髮精靈唱遊世界。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲音樂可以帶來愛情氛圍。

▲▼魔髮精靈唱遊世界。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲重金屬音樂精靈的侵略性很強。

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