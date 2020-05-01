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瘋電影／美好拾光公司　老婆外遇是因為有魅力

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文／賴賴

▲▼美好拾光公司。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

好看流暢創意新穎，且非常非常適合這個時代潮流的活動設計，這種活動公司真實的適合這個時代人與人之間的相處，不一定是要挽回，但是坐一趟時光旅行，回到那個相愛的時光，是否許多分手可以化解，許多誤會可以冰釋，或者人們會更惜福，珍惜這得來不易的緣分，這部電影流暢好看，最厲害的是劇中劇能夠漂亮的兼併兩個實體故事，男女問題發生在不同人身上，卻是完全相同的狀態，而最後也同時解決了兩段感情問題，五顆星強大的劇本。

因為評價非常高，所以來看這部電影，原本還有點擔心會不會是悶片，不僅不是，還有許多驚喜設計，而因為這部電影也可激勵一些二度就業與退休或被資遣的中年員工，給自己一次行動的機會，不要放任自己枯萎老化，因為生命有許多奇妙是不行動不會出現的，整部電影感謝這位外遇妻把老公趕出家門，這才開始了老父的第二人生。

五顆星推薦的好作品。

片　　名：美好拾光公司
英文片名：La Belle Epoque
類　　型：劇情、喜劇
上映日期：2020-04-24
片　　長：01時55分
導　　演：尼可拉斯貝多(Nicolas Bedos)
演　　員：丹尼爾奧圖(Daniel Auteuil) 、 吉翁卡列(Guillaume Canet) 、 朵莉亞緹莉兒(Doria Tillier) 、 芬妮亞當(Fanny Ardant)
國　　家：法國
語　　言：法語
發行公司：CatchPlayIMDb


劇情大綱

結婚超過四十年，曾經的暢銷作家維多（丹尼爾奧圖 飾）漸漸失去寫作靈感，婚姻也亮起紅燈。對生活喪失熱忱的他，決定接受「美好拾光公司」提供的客製化神祕體驗，帶他回到酒吧遇見摯愛的那一天，重溫那一刻的美好浪漫......。

▲▼美好拾光公司。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲外遇好友，心理醫師老婆對無所事事的老公下逐客令，把他趕出門。

▲▼美好拾光公司。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲老公持兒子送的生日禮物，回到當初與此生最愛的女生相遇時刻，並喚回年輕時的活力。

▲▼美好拾光公司。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲過程中男主的感情問題與導演的感情問題，都得到漂亮的解決。

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