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瘋電影／謝謝你　喪母中年姊助喪子厭世父重拾人生

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文／賴賴

▲▼謝謝你。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

海報上的演員實在沒什麼吸引力，能以這樣的條件拍成一部電影，肯定有足夠吸引投資商花錢的劇本力，果然，高評價作品，非常非常厲害的整體人物塑造與劇情內容安排，美國的荒野美景帶出更強烈的動物生命力，所有的外在條件乾枯時，視覺告訴你生命強大的力量，他們可以在乾枯的黃土中長成大樹並且茂密壯碩，而乾枯有乾枯的美好，這是文青電影，細細品味所有沒有語言的視覺，會得道。

患有心理疾病的法國中年女人，母喪後單獨來到美國旅行，路上撿到一位剛痛失兒子面臨失業的厭世軍人，女人邀請厭世男同車可前往相同的目的地，途中中年女得知悲傷寡言的厭世男原來是要將兒子的骨灰葬在波浪谷，中年女是話癆，試圖將歡樂氣氛帶給厭世男，但根本不可能，於是中年女謊稱將厭世男兒子的骨灰給撒了，爆炸之後厭世男開始慢慢恢復常人模式，中年女的性格非常古怪，也給這段旅程帶來許多意外的戲劇張力，電影沒有冷場，甚至只有兩個人卻一點不覺得沉悶，結局感動好看，太強大的導演和編劇了。

片　　名：謝謝你
英文片名：Links of Life
類　　型：劇情
上映日期：2020-04-10
片　　長：01時48分
導　　演：瑪莉伊蓮娜(Marie-Hélène Roux)
演　　員：瑪麗布奈爾(Marie Bunel) 、 雷奈赫格爾(Rene Heger) 、 凱特琳沙米(Catherine Samie)
國　　家：法國
語　　言：英語
發行公司：天馬行空


劇情大綱

當強迫症法國女遇上超厭世美國男，一段笑中帶淚的療癒之旅
瑪莉詠每天依照便利貼上的指示過生活，這有什麼問題呢？但她記得公園每隻鴿子的名字，斑馬線一定要走白色格子，患有強迫症的她，無法與他人維持良好的人際關係，直到五十歲只能成天和高齡的母親拌嘴。沒想到唯一的親人過世後，說著一口不標準英語的瑪莉詠，決定隻身前往美國西部的猶他州，一圓她的美國夢。在被譽為傳說級、最神秘的觀光勝地，瑪莉詠的好運無法讓她如願抽到一天只開放全球20人進入的波浪谷，卻讓她在這片浩瀚無垠的地方，遇見一名神秘的美國男子羅柏。

不同於瑪莉詠的嚮往，生活在大城鎮的羅柏對人生充滿絕望，他來到猶他州只為了逃離被資本主義壓得喘不過氣的日子，以及完成他人生最後的使命。一個沒有手機、沒有相機，所有事情全靠自己眼睛的法國女；另一個是動不動就暴走，對於一切都很厭世的美國男，這一對歡喜冤家在機緣巧合之下結伴開啟這段公路之旅，總是吵得不可開交的兩人，卻也各自在對方身上獲得最珍貴的寶藏。

▲▼謝謝你。（圖／yahoo）

▲這趟公路之旅的視覺景象皆在乾枯黃土峽谷地形。

▲▼謝謝你。（圖／yahoo）

▲儘管如此風景如畫，法國中年姊享受旅程。

▲▼謝謝你。（圖／yahoo）

▲古怪難搞的法國中年姊，仍然可以溫暖厭世父親的心靈。

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