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瘋玩台、港、韓聯名！全家獨賣檀島厚奶蛋撻　還喝得到黑面蔡楊桃冰沙

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▲▼全家果實季開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家這次找來台灣、韓港知名餐飲品牌合作推出聯名商品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

近年來超商瘋聯名，陸續和不少餐飲品牌合作，推出獨家限定品，吸引大批民眾嚐鮮！這次全家找來60年代火紅全台的飲料攤「黑面蔡」，將其經典楊桃汁製成冰沙，還喝得到頂呱呱超過40年的「紅茶雪泥冰沙」，零食部分更祭出超狂聯名，包括有和老字號檀島香港茶餐廳合作獨家推出「檀島厚奶蛋撻」，以及「bb.q CHICKEN X 樂事」的「秘製炸雞口味洋芋片」，通通都要怒吃一波。

▲▼全家果實季開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商也能喝到黑面蔡楊桃冰、頂呱呱紅茶雪泥。

全家翻玩台灣古早風味，首度和60年代超紅的飲料攤「黑面蔡」合作，將經典楊桃汁風味製成冰沙，一口就能喝到酸甜清爽的楊桃冰沙，更找來本土炸雞品牌頂呱呱，將源自1974年的「紅茶雪泥」搬進超商，純正紅茶與冰沙的結合，通通不能放過，尤其2款飲品特地使用吸嘴袋包裝設計，隨時買隨時喝，絕對是清涼又消暑的最佳選擇之一。

▲▼全家果實季開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲檀島冷凍厚奶蛋撻只在全家販售，餐廳門市買不到。

▲▼全家果實季開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲「bb.q CHICKEN X 樂事」打造秘製炸雞口味洋芋片。

除台灣在地品牌之外，全家也攜手以192層酥皮蛋塔掀起排隊風潮、擁有80年歷史的老字號「檀島香港茶餐廳」，獨家合作推出冷凍厚奶蛋撻，使用雞蛋、牛奶、奶油調和成奶香純厚的絲滑內餡，搭配酥皮層層堆疊，還可以微波加熱，通通都好吃，此款只在超商獨賣，餐廳門市並無販售。

另也引進因韓劇《孤獨又燦爛的神-鬼怪》爆紅、韓國最大連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」與「樂事」的聯名款「秘製炸雞口味洋芋片」，使用bb.q CHICKEN特製調味粉搭配洋芋片，鹹甜滋味絕對是現在在家追劇的首選。以上聯名新品即日起正式開賣，下班後趕快到超商搶嚐鮮。

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