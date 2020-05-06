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陳時中：5/8起開放武漢國人「自行返台」　需入住集中檢疫所14天

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▲▼0506中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲0506中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

第二批湖北類包機460人已於今（6）日期滿解隔離，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，5月8日起開放武漢國人自行返台，不再使用定點航班或包機服務，但返台後需入住集中檢疫所14天，讓民眾方便選擇返台的方式與時間，但註記管制不會取消。

請繼續往下閱讀...

第一架類包機20日晚間9點24分搭載231名滯湖北台人返抵國門，共3人送醫，其中2人有症狀、1人陪同，但採檢結果均為陰性。指揮中心表示，此次包機旅客中，有38位是12歲以下兒童、12位是65歲以上長者，最高齡90歲；另有1名孕婦與2名行動不便者。

第二架類包機則是在21日晚間載回229人，3月向蔡英文總統喊話想回台的2歲心臟病女童，也順利排上登記名單，與媽媽、姊姊一同飛抵台灣。該架飛機中，有1人發燒到37.3度，加上有呼吸道症狀，經防疫醫師評估後送醫，但核酸檢測為陰性。

指揮中心進一步指出，4月21日第四班定點返台專案航班共229名湖北返台民眾，已監測期滿解除隔離，今日返家自主健康管理；另有關129名印度返台民眾，檢驗結果均為陰性，目前無後送就醫者，持續於集中檢疫所密切健康監測。

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