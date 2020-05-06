面無表情的人像雕塑！Salman Khoshroo新作《白上白》純色油彩將情緒封藏

伊朗藝術家Salman Khoshroo最為人熟知的作品，正是面無表情的人像雕塑，就其最新系列《白上白／白底白漆》（White on White）來看，藝術家以調色刀為器，將純白油彩逐漸塑形，使之成為一幀又一幀沉靜的人類肖像。容顏之上沒有悲欣、沒有瞋恚、沒有衿愍，這種創作形式儼如將情緒封藏，困在他們模糊的外觀後。

身為伊朗人的Khoshroo在紐約長大，隨後負笈澳洲國立大學（Australian National University）並取得數位藝術學位。近年他歸返故鄉居住，同時建立了自己的工作室Tehran，以創造能引動情緒張力的抽象人物為主體。

藝術家Willem de Kooning曾說過一句名言：「血肉是創造油畫的起源。」對Kooning來說，血肉主要指涉了皮膚，但對Khoshroo而言，則是一路切向了骨骼，「也許這是雕塑心態的一種本質，我將油彩塑形和鋪排，但並非栩栩如生去摹仿，卻朝著再現邊緣移動。」Khoshroo創作動機在於，油彩是種具備血肉賦形潛能的物質，運用幾道筆刷就能塑形，使之變成可辨識和生動的東西。

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《白上白》系列運用單一顏料創作，肖像臉孔以層層薄漆疊成再佐以大膽筆觸，最後勾摹成的畫面就是張抽象人類面孔。事實上這些肖像畫並無典型的身體特徵，但灌注在畫中的情緒卻濃烈並蓄積了某種感受。Khoshroo言及創作概念指出，「找尋讓你感受到某種東西的人，甚至不認識的人，過程中移動著油彩讓人臉成形。」

這個系列肖像，並無特徵可定義，反而旨在捕捉最少人為干預和操作下的藝術火花。抽象畫面讓人想起印象派（Impressionist）時期的創作，藝術家拋下了對精緻細節的寫實勾繪，轉而攫捕一種生活裡的瞬間感官效果。Khoshroo《白上白》極類似印象派，他運用疏略鬆散的筆觸，並採用全白或單一顏色的油彩創作，這種詮釋顯得張力十足。

圖文提供／Yellowtrace

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