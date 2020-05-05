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瘋電影／政客誠實中　做一個不說謊的政治家選得上嗎？

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文／賴賴

▲▼政客誠實中。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

韓國編劇的劇本力，可謂世界之最了，像這樣卡司的電影，通常不會擁有多高明的劇本，但有別於世界格局，韓國編劇在韓國有崇高的地位，以至於好劇本不會被埋沒，好演員不論到幾歲，都有機會拿到和演技匹配的本，這部電影剛開始看海報，實在沒有什麼吸引力，電影開始之後，笑聲不斷，劇情流暢沒冷場，沒有過度的矯情，喜劇過程，不但帶出童話式人民希望的候選人，也讓政治是可以誠實這部分，給人無限希望。

韓國的政治官商勾結的腐敗，恐怕不亞於中共和台日，所以這樣的劇情內容，更具有療癒效果，也許現實可能辦不到，所以電影給了一個夢想，電影很好看，雖然沒有偶像年輕的俊男美女，但是卡司整齊，所有襯職的演員，撐起這樣一部高級幽默的好笑故事，很好看說。


片　　名：政客誠實中
英文片名：Honest Candidate
類　　型：劇情、喜劇
上映日期：2020-04-10
片　　長：01時44分
導　　演：張宥貞
演　　員：羅美蘭 、 金武烈 、 羅文姬 、 尹敬浩 、 張東周
國　　家：南韓
語　　言：韓語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

擅長說謊的國會議員朱尚淑（羅美蘭 飾），因某場意外而開始無法說任何謊話，對任何人都只能說實話，宛如「真理之口」，而這也讓她的幕僚（金武烈 飾）十分傷腦筋。失去最強武器的她，人生的根基開始被動搖，究竟她該如何打贏這場艱難的選戰呢？！一場痛快至極的爆笑選戰即將展開！

▲▼政客誠實中。（圖／yahoo）

▲俐落的外型恩愛的夫妻都是選民喜歡的形象。

▲▼政客誠實中。（圖／yahoo）

▲真正具有政治實力的是助理。

▲▼政客誠實中。（圖／yahoo）

▲奶奶許願希望孫女從此不再說謊。

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