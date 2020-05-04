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成大退休系主任撕毀連儂牆　法官「判決有罪」理由曝光

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成大學生為向反送中運動的示威者打氣設立連儂牆，不料卻遭有心人士破壞。（翻攝噗浪Plurk）

圖文／鏡週刊

成功大學的學生為反送中所設的「連儂牆」，於去年10月5日遭70多歲的吳姓老翁撕毀海報並稱是「正當防衛」，警方隨即將其逮捕歸案。法官認定，吳男除有博士學歷，更是該校退休的系主任，卻做出不尊重他人財產之事，依毀損罪判處5,000元罰金。

香港去年為抵制政府發起長達數個月的反送中運動，隨後也延燒到台灣校園，成功大學也在光復校區設立「連儂牆」為抗議者打氣。但吳男在10月5日行經人行道看見牆上的海報後即動手撕毀，過幾日經過時又再度破壞，更隨意將海報丟棄在地上，逕直離去。

警方獲報後調閱監視器清查，才發現犯嫌竟是成大退休的吳姓系主任。警方當日傳喚吳男到案，吳男坦承是因為理念不同才破壞連儂牆。鑒於吳男並非現行犯，警訊後依毀損罪嫌函送台南地檢署偵辦。

法官認為，吳男在撕毀海報的客觀證據上，已達毀損罪的構成要件，仍任意撕毀海報，主觀上有毀損的故意。此外，即使認為海報不合法、行政有疏失，吳男應向校方反映，而並非自行撕毀。

法官說，吳男主張路權受到侵害，還主張正當防衛，實在是無稽之談。而有高學歷的他卻又如此不尊重他人的財產權，因此判處有罪，處以5,000元罰金。

吳男擁有除了有法律、管理雙碩士學位，更曾赴歐美獲得博士學位，在專業領域是受人敬重的長者，退休後曾被校方延攬兼課，不料此次卻做出令學生失望之事。對此，成大也指出，希望當事人尊重不同的聲音。

吳男在3天里2度撕毀連儂牆的海報。（翻攝噗浪Plurk）

吳男在3天里2度撕毀連儂牆的海報。（翻攝噗浪Plurk）


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