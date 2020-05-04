全國首創設「溫溼度微氣象」感測器　中市府年均溫高於全國均溫

▲台中市政府全國首創設置溫溼度感測器。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

近30年來台中市平均溫度每10年上升0.32℃，高於全國平均每10年上升0.24℃，顯示台中市都市發展快速，市府因此與台大、成大等校合作，全國首創在全市設置25個量測器，可測得當地溫度和溼度，隨時掌握氣候變化，希望藉著微氣象地圖，找出都市高溫熱點，透過減少開發密度和植樹綠化，讓都市熱島效應降溫，減緩地球暖化速度。

台中市政府與環保署合作，在全市佈建861座空品微型感測器，鎖定大型工地及工業區等空汙熱點24小時監測，揪出不法汙染源，環保局日前就針對龍井2處排放污染的工地開罰。

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低碳城市推動辦公室為了讓感測器發揮更大效益，5月1日起首度和成功大學建築系、台灣科技大學台灣建築科技中心合作，建置25個量測點，納入溫、溼度量測資料進行大數據分析，希望建立「微氣象地圖」，找出都市高溫熱點，藉此分析在不同溫、溼度數據下，氣候和空污、能源的關聯，掌握都市微氣候現況。

低碳城市推動辦公室表示，25個量測器分布在住宅區、工業區、河川和公園等地，隨時掌握量測器2公里範圍的溫、溼度，蒐集足夠數據後，再配合「種樹引風」、「種樹增綠」、「營造友善樹木城市」及減少開發密度等作法，達到都市退燒成效，減緩地球暖化速度。

低碳城市推動辦公室也說，國內研究顯示，1株20年生的林木，1年約可吸收11至18公斤的二氧化碳，種樹不僅有減碳效果，更是協助城市降溫調節的幫手，呼籲企業與民眾響應植樹，共同為生活環境降溫。

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