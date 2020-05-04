饗賓老總接到沈榮津電話哭了　蔡英文：政府傾全力做2件事

▲蔡英文前往桃園市大園區饗賓餐旅集團。（圖／行政院提供，下同）

記者黃巈禾／綜合報導

總統蔡英文4日前往桃園市大園區饗賓餐旅集團，視察經濟部企業紓困計畫的饗賓餐旅事業因應疫情狀況。饗賓餐旅集團總經理陳毅航透露，接到經濟部長沈榮津來電時他哭了。蔡英文表示，政府傾全力做2件事，確保國民健康以及提出各式紓困保住經濟。

饗賓餐旅集團由知名老牌福利川菜餐廳轉型創設，2002年成立至今。蔡英文下午在沈榮津、桃園市長鄭文燦、政委龔明鑫的陪同下，前往饗賓餐旅集團總部視察。饗賓餐旅集團董事長陳啟昌、總經理陳毅航代表歡迎，也贈送蔡英文「菜頭粿」及旅遊包。

饗賓餐旅集團簡報強調，「不減薪、不裁員、不放無薪價」，感謝政府及時紓困貸款。陳毅航透露，4月23日拿到第一筆4639萬元紓困貸款，接到沈榮津來電時他哭了，對於政府把企業當自己的事很感動。





▲龔明鑫、鄭文燦。

蔡英文表示，在消費一直遞減的情況下，政府也希望能保住經濟元氣，這是這段期間以來，政府傾全力在做的2件事情，防疫確保國人的健康，同時，也提出各式各樣的紓困方案，希望能保住台灣經濟的元氣，等疫情過後，可以再重新集結起來，用更大的力道把經濟往上推。

蔡英文提到，工具機業者聽到沈榮津的電話，不是什麼新鮮的事，但餐飲業就比較新奇，尤其晚上還接到沈榮津的電話就會覺得揪感心。

蔡英文也非常感謝饗賓餐旅事業能夠不停業、不裁員、不減薪，也沒有無薪假，對很多人來說，這是一件很難維持、且很難達到的目標，饗賓在餐飲界受到這麼大衝擊的情況下，能守住這四件事，她要代表國家及政府，謝謝饗賓集團的董事長、總經理及所有幹部同仁一起守住，讓大家在困難的時候看到企業的責任感，及員工一起打拚的精神。

▲蔡英文前往桃園市大園區饗賓餐旅集團。