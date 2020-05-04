中國「自殺式公關」使歐中關係面臨重整　法學者：提醒歐洲與台灣共享價值

▲歐中關係因新冠肺炎疫情而面臨重整。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，歐盟與中國間的矛盾也因此加深。法國策略研究基金會（FRS）研究員暨巴黎政治學院（Sciences Po）教授波恩達茲（Antoine Bondaz）表示，北京的「自殺式公關」讓歐洲重新檢視與中國的關係，台灣史無前例的能見度也提醒了歐洲和台灣的共享價值。

據《中央社》報導，新冠肺炎疫情全球擴散，為進一步了解「後疫情時代」的中國影響力在法國的版圖變化，以及台法關係未來發展，中央社記者專訪法國策略研究基金會（FRS）研究員暨巴黎政治學院（Sciences Po）教授波恩達茲（Antoine Bondaz）。

波恩達茲表示，台灣近日在歐洲的媒體能見度是史無前例的，過去從來沒有這麼多的文章、廣播或電視節目報導台灣，儘管因為歐洲疫情發展與台灣不同，能直接仿照的措施有限，但台灣成功抗疫模式仍帶來許多啟發。

波恩達茲說，「事實上，歐洲人認為台灣就是跟其他國家一樣的夥伴，並致力推動與台灣關係的『正常化』，以增進雙邊合作。」

波恩達茲指出，台灣與中國的歐洲形象也出現明顯的消長，「中國形象的惡化提醒了法國在內的歐洲人，他們跟台灣共享了許多價值。」

有關台法關係的現況，波恩達茲提到，儘管台法沒有正式外交關係，但兩國關係非常好，雖然法國可能考量北京而無法公開挺台，但完全不影響兩國的雙邊合作，「重要的是加強兩國雙邊以及與第三方的全面合作，並賦予民間社會重要角色」。

談及中國阻擋台灣參與5月17日舉行的世界衛生大會時，波恩達茲認為這是個錯誤，但中國這樣的行徑令人完全不感到意外，「我們共同面對的全球流行病是史無前例的，沒理由把幾千萬人排除在國際合作機制之外，我們看見全球挺台灣的聲音越來越大，但很不幸地，我認為北京因為怕顯得軟弱，所以是不可能讓步的。」

波恩達茲也強調，即使中國如此作為，卻不會阻撓歐洲加強與台灣在公衛議題上的雙邊或多邊合作，「台灣不是國際社會的二等公民，你們應該被納入，就和其他人一樣」。

談及因疫情飽受批評的世界衛生組織（WHO）的未來走向時，波恩達茲認為，國際組織的政治層面「不該綁架技術層面」，WHO在危機過後勢必需要改革，以改善合作機制，但這還是要看成員國的意願，「美國看來沒有意願，中國又缺乏公信力，因此歐盟應該扮演重要角色並領導改革。」

此外，中國駐法大使盧沙野日前在使館官網上抹黑法國80多名議員，連署聲援台灣以「黑鬼」字眼攻擊世衛組織秘書長譚德塞一事，令波恩達茲相當震驚，「這樣的的言辭很丟人，也證明了中國已敢公然在歐洲散播假消息。」

對於中國近月來的外交策略，波恩達茲指出，部分中國外交官的言行很明顯招致反效果，成為中共政權犯下的嚴重錯誤，可謂「自殺式公關」。

不過波恩達茲也坦言，中國目前仍是法國不可或缺的夥伴，雖然要說法中關係是否會有根本改變還太早，但在未來幾個月內，法國很可能會重整和中國的關係，「這不代表會全盤推翻和中國的經濟交流，但會找一個新的平衡點，以確保我們在戰略產業上的主權。」