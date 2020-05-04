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「板橋美髮師少女」獨力顧中風癱爸、躁鬱症母　鋼鐵爸贈高檔醫療床

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「聖翔救援協會」多年來救濟貧苦，也定期分送熱食點心給需要的民眾。（圖／鋼鐵爸提供）

▲「聖翔救援協會」多年來救濟貧苦，也定期分送熱食點心給需要的民眾。（圖／鋼鐵爸提供）

「鋼鐵爸」阮橋本的愛子阮聖翔，5年前在一場車禍中驟逝，阮橋本當時想要輕生，大難不死後成立救援協會，替弱勢族群的機車免費健檢、更換零件，如聽聞清貧家庭，也立即前往關心，送上最需要的資源，希望能用善行紀念兒子，讓更多人因為阮聖翔獲得新生。

「聖翔救援協會」起初是協助車禍救難，此後又幫清貧失依族群修理機車，免費更換胎皮、剎車皮和機油，至今有近3000個家庭受惠，他每日在救援行動和殯葬事業中忙得不可開交，但宛如陀螺團團轉的生活，始終無法填滿他空虛的心靈。為了讓自己更加忙碌，他開始巡迴全台，到偏鄉替部落鄉親機車健檢，也讓他深刻感受貧苦家庭的辛酸與韌性。

為了守護機車族安全，「聖翔救援協會」幫清貧失依族群修理機車，免費更換胎皮、剎車皮和機油。（圖／鋼鐵爸提供）

▲為了守護機車族安全，「聖翔救援協會」幫清貧失依族群修理機車，免費更換胎皮、剎車皮和機油。（圖／鋼鐵爸提供）

偏鄉機車健檢時，阮橋本在桃園復興鄉認識「生哥」，生哥因全身癱瘓，躺在山腳下近20年，他無力打理自身生活，平時有居家看護照顧，但看護休息時，就只能靠鄰居或在外地的女兒返鄉照料，若無人伸出援手，生哥可能就會獨居在家，2、3天沒有飲食，也沒有人幫忙換尿布翻身。

「我問他活著的目的是什麼，他說，為了奇蹟。」阮橋本直覺生哥生無可戀，但其對抗命運的堅毅使他深深感動，也讓阮橋本開始關心弱勢族群的生活，從2017年開始，他聽聞有需要幫助的家庭，便會帶著大眾捐贈的物資前往關心，將溫暖伸向被社會忽略的角落。

這些年來，「聖翔救援協會」的足跡踏遍台灣各城市，每一個案例都讓人無比心痛，有中風失智老翁靠著政府補助生活，勉強度日卻無法負擔尿布和營養品，也有單親媽媽要獨力撫養5個孩子，需要購置上下舖好讓孩子睡得舒服，阮橋本總會深入瞭解該家庭狀況，並給予最需要的幫忙。

阮橋本說，協會日前到板橋關心一位18歲的少女，她獨力照顧中風身障爸爸和躁鬱症媽媽，雙親無力工作且時常往返醫院，少女扛下經濟重擔，靠著當美髮師的收入和低收身障補助餬口。

少女家中只有2張床，母女倆每晚都要擠單人床共眠，父親躺的折疊床又常讓他摔倒，少女見家徒四壁無力更換床具，只好向鋼鐵爸求助，阮橋本得知此事後，立刻送上醫療床和新的床墊，保護該父親的安全，也讓他們一家能繼續安穩生活。

「聖翔救援協會」聽聞休學扛家的少女家中3人擠1床、1折椅，馬上將醫療級用床送到。（圖／鋼鐵爸提供）

▲「聖翔救援協會」聽聞休學扛家的少女家中3人擠1床、1折椅，馬上將醫療級用床送到。（圖／鋼鐵爸提供）

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