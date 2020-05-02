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蒼蠅交配到一半被琥珀凍結！4000萬年「溫存悲劇」連專家都驚嘆

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▲2隻蒼蠅交配到一半被樹脂包住。（圖／翻攝自推特／@Newsweek）

實習記者崔子柔／綜合報導

澳洲蒙納許大學（Monash University）一名古生物學家，2011年與學生在南部地區找到許多標本，其中有一塊相當特殊的琥珀，裡面包裹著2隻正在交配中的長足蒼蠅（long-legged flies），他透過顯微鏡觀察研究後，直呼簡直不敢不可思議，經研判這塊琥珀應有4000多萬年的歷史。

據Newsweek報導，澳洲蒙納許大學考古學家史迪威（Jeffrey Stilwell）用顯微鏡觀察後驚嘆，「我不敢相信，牠們就像連在一起，我簡直不敢相信，牠們看起來是正在交配時被樹脂滴到了」。史迪威稱這種狀況為罕見的「凍結行為」（frozen behavior），指包括生物在防禦、寄生、進食等動作時，被化石紀錄下來。

威斯康辛大學（University of Wisconsin）考古學家麥科伊（Victoria McCoy）看到這則研究後也提出看法，認為「有種可能性是，其中一隻蒼蠅先被困在琥珀中，另一隻則感到興奮試圖交配。」

▲▼琥柏 蒼蠅。（圖／CFP）

▲「琥珀」能以懸浮狀態提供3D畫面，被認為是科學界的聖物。（圖／CFP）

史迪威將研究發表在《Nature Scientific Reports》，化石樹脂也有出現蜘蛛攻擊黃蜂的瞬間、蜘蛛剛孵化的模樣，還有不同種類的蕨類，這讓澳洲物種起源與進化有了新角度的見解，也提供古代陸地的生態系統資訊。

化石樹脂（琥珀）較常出現在北半球，而這次在澳洲新發現屬最古老的動植物，時間從2.3億年前的三疊紀晚期至4000萬年前的中新世晚期，生活在盤古大陸（Pangea）及岡瓦納大陸（Gondwana），有5800件化石來自塔斯馬尼亞（Tasmania）與維多利亞州（Victoria）。

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