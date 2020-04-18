軍中父女戀…19歲女兵傳訊40歲士官：你比我爸疼我！正宮驚見2人親吻照怒炸

▲19歲廖姓女兵與軍中年近40歲的已婚士官長相互來電，2人甚至同遊日本拍下浪漫親吻照。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台南報導

19歲廖姓女兵在軍中一旦遇到工作上的困難或麻煩，都會向年近40、已為人夫的葉姓士官長報告，2人朝夕相處下日久生情，甚至還一同相約日本旅遊，拍下浪漫接吻照。葉男妻子發現老公外遇軍中同袍後，氣得向女兵提告，法官審結判女兵須賠償葉妻2萬元。全案仍可上訴。

葉姓士官長與妻於2006年結婚，婚姻關係至今仍存在，但2018年間，簽志願役的19歲廖姓女兵明知葉男已為人夫，竟還與他交往甚密，每每在軍中只要被上級、同袍刁難都會向葉男傾訴，2人朝夕相處下日久生情，漸漸產生超越同事間的情誼。

年近40歲的葉男更於2018年底，向妻子謊稱與女兵單純為同袍關係，邀她一起去日本旅遊，怎料2人旅遊期間的浪漫親吻自拍照卻外流，遭不明人士傳送給葉妻。葉妻驚覺自己先生在外偷吃後，氣得在2019年1月31日相約3人一起談判，要求女兵簽下和解書，保證不再與葉男聯繫，否則將給付100萬賠償金。

孰料簽下和解隔天，女兵就失約撥電話給葉男，葉妻原本想直接向女兵求償100萬以示警惕，但卻意外得知女兵其實未滿20歲，為限制行為能力人，和解書效力有限，遂只好改向法院提告。

法庭上，廖姓女兵表示自己在軍中受嚴苛對待，因葉男對她極為照顧，才會把對方視為父親般依賴，強調自己所有的親暱行為都是一廂情願，與葉男無關，葉男始終以冷淡態度回應她。

法院審理時葉妻拿出2人對話紀錄作證，指出女兵曾傳送，「寶貝」、「我爸爸也沒有像你那麼疼我」、「我也很愛你」、「要苦我陪你一起苦，要樂我陪你一起樂」等曖昧對話給葉男，已嚴重侵害她配偶權，讓她精神承受極大痛苦。

法官勘驗葉男與女兵的接吻自拍照後，認為女兵明知葉男已有婚姻家庭，還故意做出違背善良風俗的事情，審酌雙方收入、教育程度及身分地位，判女兵須賠償葉妻2萬元較為適當。全案仍可上訴。

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