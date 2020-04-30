新冠疫情我怕怕？珠峰般小行星「戴口罩」掠過地球！

▲編號「1998 OR2」的小行星外觀仿如「帶著口罩」，讓人嘖嘖稱奇。（圖／擷取自NASA asteroid watch）

國際中心／綜合報導

一顆大小跟珠穆朗瑪峰差不多的小行星，周三(29日)在離地球約630萬公里外的地方掠過。它是今年掠過地球的小行星裡，塊頭最大的一顯。有趣的是，從照片可見，它的外觀仿如「帶著口罩」，引發各界熱議。

這顆小行星編號「1998 OR2」，位於波多黎各的「阿雷西博天文臺」(Arecibo Observatory)18日拍到它的最新影像。資料顯示：它的直徑約2公里、每4.1小時旋轉一次、以時速約3.1萬公里的速度在太空飆行。

它在格林威治時間周三早上9時56分(台灣時間29日下午5點56分)時最接近地球，當時它跟地球的距離相當於地球跟月球距離的16倍以上。這距離看起來很遠，但在天文學計算單位上，它算是非常接近的。美國「航太總署」(NASA)表示，它有撞上地球的潛在危險。

有趣的是，「阿雷西博天文臺」拍到的照片顯示：它的一端呈突出狀，就像是戴上口罩一般。讓人不禁好奇：難道它也知道地球正在爆發嚴重的新冠疫情，所以它也要保持適當鉅離並且戴上「口罩」，以避免被地球傳染？

不是啦！研究人員指出，這「口罩」其實是小行星上突出的小山丘。根據NASA的雷達數據，「1998 OR2」在本世紀還會再掠過地球12次，當中2079年4月26日那一次最接近地球，屆時會在地球180萬公里外掠過。影片請看這裡