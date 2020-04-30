曾荒謬稱「男女一起游泳就會懷孕」　印尼女性官員慘遭開除

▲一名印尼女官員認為，女人在游泳池游泳可能會懷孕。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

印尼女性官員西蒂（Sitti Hikmawatty）曾於2月語出驚人地表示，「男女如果同在一個游泳池，女性很有可能就受孕」。此話一出後，隨即引起大量網友砲轟「謬論」，各界醫生也紛紛跳出來駁斥這個論點。禍從口出的西蒂如今已被印尼總統佐科下令開除。

綜合外媒報導，在2月的某場受訪中，西蒂是以「兒童保護委員會」女官員的身分受訪，她在談及青少年及懷孕的議題時表示，「女人在游泳池游泳可能會懷孕，因為在泳池中有些精子是非常強壯的，如果一個男子的性慾被喚起並在泳池射精，可能會導致女性懷孕，即使雙方沒有發生性行為。」

當時一位網路綽號「Blog Dokter」的網紅醫生甚至嗆西蒂，「我要再一次提醒你，如果你不懂得醫學常識的話，那麼最好閉嘴，要不然你的言論很有可能引發恐慌。」

西蒂被專家及網友在網上狂轟之後表示，這只是她的個人言論，將收回相關言論。當地政府當下也立即下令組成一個3人委員會，將決定是否對西蒂進行制裁。如今她因失言惹禍上身，被印尼總統佐科威（Joko Widodo）下令開除。

西蒂本月28日表示，她接受該項決定，儘管已被開除，也發誓會繼續以任何可能的方式爭取兒童保護。據悉，她因抵觸了兒童保護委員會的4條道德規範，委員會給予她2項選擇，自願辭職或面對被開除的命運，但是她不願辭職，結果被印尼總統佐科下令開除。