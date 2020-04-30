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社會 社會焦點 保障人權

只因有病…狠殺鐵路勇警獲判無罪　承翰母心碎淚求：還我公道！

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▲▼鐵路。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲鐵路勇警李承翰殞命。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／嘉義報導

鐵路勇警李承翰2019年7月在台鐵上處理逃票事件，沒想到逃票的鄭姓男子卻持刀狠捅其腹部，他肚破腸流還是努力抓著鄭男，最後為了保護全車乘客不幸身亡，但稍早法官以「精神問題」為由判凶手無罪，家屬聽到判決都傻了…李承翰的父親面無表情離開，其母親面對媒體，含淚請求「還我公道！」

司法已死？

一審結辯後，檢方主張鄭男雖被鑑定為思覺失調症患者，但仍有辨識、控制能力，因此建請法官判處無期徒刑，不過日前開庭時，鄭男經醫院鑑定後，法官認為鄭於行為時，處於思覺失調症急性發病狀態，且妄想內容與犯案行為有絕對交互關聯，故其犯案行為是受「精神狀態」影響所致，已達《刑法》第19條第1項因精神障礙而不能辨識行為違法之程度，因此判無罪，但鄭男須以50萬元交保，並強制就醫5年。

▲▼鐵路。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲鄭男因思覺失調症獲判無罪，再次引起社會譁然。（圖／記者翁伊森翻攝）

李承翰的母親心碎說，「知道凶手如果有病，不可能判死刑，那這樣判無期徒刑我們也可以接受，結果竟然是無罪…之後又放他（鄭男）出去，不就可以繼續害人！」，一旁的李父依舊面無表情，過了好一陣子才說，「（判決）差1萬8千里！太離譜了！」

據了解，李母在40歲時才生下李承翰（獨子），而他的個性樸實又愛家，考上鐵路警後執勤認真，沒想到好人不長命，為了保護車上乘客死在鄭男的刀下，但法官30日卻以精神問題為由判鄭男無罪，家屬情何以堪？

網友暴怒！

網友看到判決的消息，紛紛留言說，「司法已死！」、「那個法官判的？肉搜出來！」、「希望有一天不是判這種無罪的法官遇刺」、「太扯了！這是精神障礙的特權，殺人無罪嗎？未來的日子，請問還要幾個人犧牲呢？」、「司法永遠站在壞人這邊的」、「再這樣判！沒有警察願意用生命保護人民了」


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