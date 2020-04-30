台鐵承諾發防身噴霧⋯工會曝現狀：台北站外全停擺「根本沒人領到」

▲刺死鐵路警察李承翰，鄭男一審獲判無罪。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵去年7月發生鐵路警察被殺事件，台鐵局當時承諾將配發一線人員防身噴霧、電擊槍等，不過台鐵產業工會表示，事發至今已近10個月，卻幾乎沒有人領到防身噴霧，電擊槍也是完全沒發，台鐵至今只在台北車班試辦，相關受訓課程也已停止，反而一直「以調查名義拖延」。

25歲鐵路勇警李承翰2019年7月間在台鐵處理逃票事件，孰料，鄭姓男子竟持刀猛捅，他奮力壓制鄭男仍遭刺中，當場血流如注，送醫搶救後仍不治身亡。鄭男事後被依殺人罪起訴，嘉義地院30日宣判，最終判他無罪，並以50萬元交保、強制就醫5年，可上訴。

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當時事發後台鐵局會同鐵路警察局討論，決定將針對第一線人員增加防身噴霧器材，除現於列車長室配置防身棍外，將研議視需要增加防身噴霧器材，並徵詢乘務人員意見後採購。

▲台鐵局去年承諾將針對車長發放防身器材。（圖／台鐵局提供）

台鐵產業工會秘書長魏豫綾表示，事實上台鐵當時僅在台北車班試辦發放防身噴霧，也只開了三梯次的教育課程，幾乎所有人都沒有受訓，未受訓的車長擔心使用方法不正確，會影響其他旅客，因此沒有領取防身噴霧。

魏豫綾表示，除了台北車班外，其他站都處於停擺狀況，目前也沒有再開放教育課程，台鐵局去年底曾對內進行調查，詢問乘務人員對防身器材的意見，今年又再發一次調查，直言台鐵是「「以調查名義拖延」。

魏豫綾表示，台鐵未落實發放防身器材，台鐵員工與鐵路警察不可對旅客開罰，台鐵也不願針對旅客設立黑名單制度，根本難以杜絕危險因子，也才會導致意外不斷出現，如今年3月汐止車站一名車長，也因為勸導旅客而被攻擊襲胸。