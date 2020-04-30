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27歲「玻璃人」遛愛犬　下秒被「狗繩絆倒」臥倒街頭…血流不止喪命！

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▲▼遛狗被絆倒，27歲男意外死亡。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲遛狗被絆倒，27歲男意外死亡。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

四川省南充市一位27歲男醫生日前在江邊牽繩遛著愛犬時，疑似不慎被狗狗絆倒，導致頭部重創，顱內出血止不住搶救無效喪命。他去世後，家人決定捐獻器官，遺愛人間。

據《紅星新聞》報導，多名網友爆料，26日下午3點左右，一身穿黃色T恤的年輕男子在南充嘉陵江四橋靠高坪區一端的橋下，疑似被手中牽著的狗狗絆倒，倒在地上後當場流血不止，昏迷不醒。

網友拍攝的現場影片顯示，涉事寵物犬是一條阿拉斯加雪橇犬。出事後，狗狗被系在事發地旁一根燈柱上，旁邊地面遺留一灘血跡。

▲▼遛狗被絆倒，27歲男意外死亡。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲涉事阿拉斯加雪橇犬。（圖／翻攝自紅星新聞）

事發後，救護車趕到現場，將患者及時送往南充市中心醫院進行搶救。4月28日，醫院方面表示，受傷男子今年27歲，也是一名醫生，當天被送到醫院後情況就不樂觀。

救治的醫生馮浩表示，「患者患有血友病，顱內出血嚴重，雖然經過我們全力搶救，但還是……。」之後，醫護人員跟男子的家屬講述相關情況後，家人最終決定，將他身上有用的器官捐獻出去，讓他去幫助更多的人。

血友病是一種遺傳性疾病，患者又被稱為「玻璃人」，體內因為缺少凝血因數，即使是輕徽損傷，也會流血不止。

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