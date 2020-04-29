蘋果macOS Image Capture有Bug！默默吃掉硬碟空間

▲macOS Image Capture應用程式當中有bug。（圖／翻攝自macrumors）

記者陳心怡／外電報導

根據《macrumors》報導，在蘋果的macOS Image Capture應用程式中發現了一個bug，當照片從iPhone或iPad傳輸到Mac時，會無謂地佔用潛在的存儲空間。

媒體資產管理應用NeoFinder的開發者發現了這個問題，並在一篇文章中分享，該問題發生在蘋果的Mac工具將iOS拍攝的HEIF照片轉換為更標準的JPG文件過程當中。

當用戶在Image Capture的設定中取消勾選保留原件選項時，這個過程就會發生，當複製到Mac上時，會將HEIC文件轉換為JPG。不過，在這個過程中，該應用也會莫名其妙地給每個文件增加1.5MB的空數據。



NeoFinder團隊表示，這是一個巨大的空間浪費，特別是考慮到蘋果還在認真地銷售新Mac，其內部的SSD容量小到令人髮指的128GB。這麼小的磁碟很快就被完全浪費掉的空數據填滿了，以僅1000張照片為例，這個bug就會吃掉1.5GB的空間。

值得注意的是，這個錯誤只發生在從蘋果設備上傳輸照片時，而不是在使用Image Capture從數位相機導入照片時。NeoFinder的團隊表示，它已經將這個bug通知了蘋果，開發者建議任何被這個問題困擾的人可以嘗試使用第三方工具Graphic Converter的新測試版，其中包括一個從JPEG文件中刪除不需要的空數據的選項。