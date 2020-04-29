陸加速研究「中國標準2035」　專家：爭取全球未來科技領導地位

▲大陸國家主席習近平出席博鰲論壇。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近年積極研究「中國標準2035」，並正編制《國家標準化戰略綱要》，強調要加強參與國際標準治理。專家分析，「中國標準2035」是繼「中國製造2025」後一個雄心勃勃的15年計劃，將使中國在未來全球人工智能、電信網路以及數據流通等領域產生廣大影響力。

大陸官方近日發布的《2020年全國標準化工作要點》明確提到，要以「中國標準2035」項目的研究成果，來編制《國家標準化戰略綱要》，提升標準化工作的戰略地位，強化標準化戰略與國際標準化戰略的互動對接，展開各類標準化人才的培訓，積極參與國際標準治理。

▼大陸積極發展5G通訊技術。



美國顧問公司地平線諮詢（Horizon Advisory） 聯合創辦人布魯耶爾（Emily de La Bruyere）接受CNBC訪問時表示，人類正進入一個由新技術體系及網路定義的世代，但這方面科技與領導者都尚未確立，使得中國有了決定的機會，也代表著一場全球權力的爭霸。」

布魯耶爾提到，深入了解「中國標準2035」會發現，除了推動國內標準的制定外，也強調必須建立「新一代資訊技術及生物技術標準系統」，並將重點放在開發物聯網、雲計算、大數據、5G及人工智能的標準上，「這些都被視為未來的關鍵技術，將支撐關鍵基礎建設。」

▼人工智能（AI）也成為大陸重視的產業。



華盛頓智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）研究員卡尼亞（Elsa Kania）也指出，制定標準並不容易，但卻對塑造未來技術的競爭格局有關鍵影響，這不只涉及商業後果，也能決定企業將來會否處於不利地位。

大陸官方近日發布的《2020年全國標準化工作要點》明確提到，要以「中國標準2035」的研究成果，來編制《國家標準化戰略綱要》，提升標準化工作的戰略地位，展開各類標準化人才的培訓，積極參與國際標準治理。

「中國標準2035」讓許多人聯想到「中國製造2025」，並引起了西方國家的警覺，但要顛覆歐美在此領域的統治地位並不容易。信息技術產業（ITI）委員會亞洲政策高級主管威爾遜（Naomi Wilson）上月在美中經濟與安全審查委員會的一份書面證詞中提到，雖然有越來越多中國方面的介入，但並未產生過大的影響，也未使競爭模式偏向中國。