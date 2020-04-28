制憲公投採底線　陸學界：兩岸將走向無法挽回局面

▲近年，共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

記者任以芳／台北──上海報導

「台灣制憲基金會」將推出兩項制憲公投，預計30日送到中選會。對此，研究兩岸動向的大陸學者28日接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，十分擔憂現在局勢，「如果台灣制憲公投推動成功，完全踩到中共底線，兩岸將走向無法挽回局面。」

針對台灣推動制憲公投議題，國台辦發言人朱鳳蓮今（28日）發出最新聲明，「台獨是歷史逆流，是絕路。」嚴重威脅台海和平，只會把台灣推向極其危險的深淵，給廣大台灣同胞帶來深重災難。

▲《環球時報》4月10日社評文章，最後引用「勿謂言之不預」。（圖／翻攝環球時報）

大陸官媒《環球時報》10日一篇社評以《世界進入多事之秋，台當局悠著點！》為題，文末出現罕見的外交措辭「勿謂言之不預」，引起外界解讀，可能是開戰前示警。緊接著，中共火箭軍核戰略專家楊承軍也提出，武統的六項觸發條件，其中第二項清楚點出「台灣政府組織獨立公投、使祖國面臨分裂時」，意味著只要相關公投過關，等於踩了中共最後底線。

對於目前緊張的台海情勢，上海前政法學院國際事務與公共管理學院教授倪樂雄接受訪問表示，蔡英文上任後，大陸在軍事上看似比以前更加緊迫盯人，實際上嚇阻意義大於武統，一切都算是「假危機範圍」，一方面也是警示美國。

倪樂雄說，一但假危機變成真危機的重要關鍵，取決民進黨政府到底想要做什麼？台灣只要不獨就不會打，中共會繼續睜一隻眼閉一隻眼。假設，民進黨政府沒有阻止，任由制憲公投推動過關，就是觸犯中共《反分裂國家法》最後底線。

▲日本曾發布共機繞台照 暴露中共空軍新戰術。（圖／取自日本防衛省統合幕僚監部）

海南大學法學院教授傅崐成表示，自從台灣大選後，慢慢感受大陸學界的風向開始改變。過去，分析台海情勢的學者偏向和平統一，如今「武統」共識明顯升高，當然也有利於對內意識凝聚。

目前中美複雜關係，疫情將是長期抗戰。傅崐成說，對大陸來說，台灣問題並不是最急迫的事，只要蔡英文政府不衝破底線，台美關係不合流，或是楊承軍提出的六項武統觸發條件，沒有任何一項實現，兩岸將繼續維持現有狀態。現階段，大陸重振經濟、改善中美關係將是首要任務。