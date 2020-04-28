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嘉市稽查封閉式娛樂場所消防設備安全　一周內清查70家

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▲嘉義市加強封閉式娛樂場所消防設備與安全清查 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市加強封閉式娛樂場所消防設備與安全清查 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

日前台北市林森北路錢櫃KTV上午發生5死之重大傷亡火警，嘉義市長黃敏惠第一時間掌握，並聽取消防局長蘇耀星報告訊息，除對火災事件造成重大傷亡感到傷痛遺憾，並立即指示市府各局處對該類場所，尤其是封閉式建築，加強聯合公安稽查，另消防局持續關注後續災情與了解起火傷亡原因。

消防局表示，已立即針對所轄列管70處是類場所進行清查，後續於一個星期內，確認各項消防設備警報設備及滅火設備運轉功能符合規定。

▲嘉義市加強封閉式娛樂場所消防設備與安全清查 。（圖／記者翁伊森翻攝）

消防局表示，錢櫃KTV造成重大傷亡關鍵原因分析如下：
一、 該場所安裝電梯，並在5樓裝修，施工安全用火、用電管理缺乏注意。
二、 KTV場所內部易燃裝修，極易引起火災延燒和濃煙密布，對生命危害甚大。
三、 該場所為一封閉式建築，濃煙無法排出極易造成傷亡。
四、 KTV場所均為包廂式設計，內部音響大，包廂外有緊急狀況難以察覺，即使有火災客人也不容易知道。
五、 據台北市消防局所述，該場所關鍵警報及滅火設備均被關閉。

為避免類似的情況發生，黃敏惠立即指示各局處採取行動，執行下列措施：

一. 第一階段針對所轄視聽場所再度全面各項稽查，並從嚴審核各項設備符合要求，若不符規定立即開立限期改善通知單要求業者限時改善。
二. 第二階段針對轄內所有密閉式娛樂公共場所進行消防安全抽查，以期確保場所環境安全保障民眾生命；上述工作預計一個月內完成。
三. 針對本次造成重大傷亡可能原因係「施工中安全管理未注意」及「擅自關閉各項消防設備」所致，後續由都發處、工務處及消防局針對業者進行電梯施工、室內裝修時，嚴格審核申請文件及計畫，並增加施工現場抽查頻率，確保該場所在施工中能符合相關法規，同時宣導業者應隨時注意用火用電安全，落實防火管理工作，避免火災發生。
四. 持續針對各類公共場所進行消防搶救演練，並要求業者一併配合實施場所之自衛消防編組模擬演練，於現場若發現缺失立即要求業者改善並進行指導。

▲嘉義市加強封閉式娛樂場所消防設備與安全清查 。（圖／記者翁伊森翻攝）

消防局呼籲，若不幸身陷於公共場所火場中，務必保持冷靜並把握以下幾個原則：


一. 進入KTV場所第一重要先確認緊急事故逃生方向、逃生門，應以保命求生為首要目標。
二. 不可搭乘電梯逃生。
三. 不要浪費時間找濕毛巾或塑膠袋而延誤逃生避難時間，因為這些物品擋不住濃煙中會造成人命傷亡的一氧化碳和有毒氣體。
四. 火場逃生避難時，一定要謹記隨手關門，侷限火勢及濃煙。
五. 撥打119告知受困位置，讓消防救援人員可加速搜救進程，冷靜等待消防人員救援。

▲嘉義市加強封閉式娛樂場所消防設備與安全清查 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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