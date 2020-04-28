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羅志祥真愛愷樂？專家曝「砲友難扶正」：邊X妳邊嫌妳髒

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愷樂透過社群平台發文，向周揚青道歉。（合成圖／臉書、IG）

▲愷樂透過社群平台發文，向周揚青道歉。（合成圖／臉書、IG）

圖文／CTWANT

羅志祥（小豬）和交往九年大陸網紅女友周揚青已分手，但女方大掀小豬私生活淫亂的真面目，還扯出小豬「旗下女員工」愷樂介入兩人感情。後來愷樂在噤聲兩天後，在社群平台道歉，被外界解讀，愷樂默認周揚青「砲友」的指控。對此，兩性專家欣西亞告誡女孩們，千萬別招惹有老婆或女友的男人，因為非但不會被對方珍惜，還讓人覺得是賤格的象徵，「邊插妳邊嫌妳髒，邊搞妳邊說妳賤」。

羅志祥與周揚青分手分得難看，他上周被前女友踢爆，交往期間不但處處劈腿，還搞「多人運動」，更和「旗下女藝人」有不正常男女關係；後來更直接點名愷樂「去檢查身體」驗性病，逼出愷樂在沉默兩天後道歉，此舉被外界解讀，他認了自己是羅志祥小三一事。

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兩性專家欣西亞，藉由羅志祥最近的感情風波告誡女孩們，千萬別招惹有老婆或女友的男人。（圖／翻攝臉書）

▲兩性專家欣西亞，藉由羅志祥最近的感情風波告誡女孩們，千萬別招惹有老婆或女友的男人。（圖／翻攝臉書）

針對小豬最近鬧很大的感情風波，兩性專家欣西亞昨天在臉書告誡所有女孩們，「無論妳要的是炮友關係，還是真正的愛情，都不要跟身旁有女友或老婆的任何男人有任何牽扯」。她提到，愛上有另一半男人的女孩，「你以為跟他上床是愛的表現，男人卻可能覺得是賤格的象徵」。

欣西亞更進一步解釋，這些偷吃小三、找砲友的男人，在看待小三與砲友的心理，「明明知道我有女友，卻還願意對我雙腿開開，也許是愛，卻也證明你是不正經的女人」，既然被出軌的男人，認定是不正經的女人，「大家玩玩就好」，根本不會考慮把妳扶正。

欣西亞評論偷吃男，認為有的渣男心態就是這麼歪，「妳以為他愛妳愛到願意背著女友或老婆亂來，其實他只是把妳當自助餐免洗筷，跟路邊尿尿一般，一切只是為了方便。」

不過欣西亞也澄清，只是趁機對女孩們發出告誡，以上論述並不表示羅志祥怎麼想蝴蝶。她還是語重心長提醒所有女生：「反正不管怎麼樣，請大家都不要招惹有家室的男人，對女人，無論哪一方，都很傷。」

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