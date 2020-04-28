遏止保安林淪為垃圾場！利用遠端監控非法傾倒　台東1個月查獲4起

▲即時監控影像記錄下不法傾倒廢棄物影像。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東林管處為查緝及遏止海岸保安林遭違法傾倒垃圾、廢棄物，於今年3月起於轄內多處海岸保安林內架設即時監控攝影裝置，並與保七總隊合作，藉由調閱海岸保安林進出路口監視器，搭配即時影像監測，短短1個多月的時間已查獲4起海岸保安林違法傾倒垃圾案件。

台東林管處轄管31處保安林地，有多達18處位於東海岸沿線，為防風、防砂、保護海岸地區社區及居民的第一線海岸綠色長城。海岸保安林因車輛容易到達、人煙稀少等因素，常遭人大量傾倒一般家庭廢棄物或事業廢棄物（如建築廢土塊、廢材等）。儘管現場已設置禁止傾倒垃圾的告示牌與結合社區巡守隊加強巡視，但仍有心存僥倖之徒將大型家庭廢棄物、事業廢棄物等傾倒在保安林地，對海岸保安林生態及防風砂等公益功能造成影響。

▲儘管已設立告示牌並加強巡護，仍有傾倒廢棄物情事發生。

林管處除了加強巡護量能外，也結合高科技即時監控器材，在傾倒廢棄物熱點進行24小時即時監控，並在森林警察隊協助下調閱路口監視器，有效鎖定犯嫌車輛，迄今已查獲4起傾倒廢棄物案件，其中1件仍由森林警察隊偵查中、2件已移交地檢署偵辦，另外有1件家庭廢棄物傾倒案，後續將依森林法進行裁罰。

非法於保安林地內傾倒事業廢棄物，依廢棄物清理法第41條及46條規定，處1年至5年有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金；一般廢棄物將依森林法第56條之1處新台幣6萬元以上30萬以下罰鍰。林管處呼籲民眾切勿因小失大又破壞海岸林生態環境。

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