6歲足球神童「腹肌炸裂」如C羅！1歲就會後空翻　連「球王」梅西都稱讚

▲侯賽尼小小年紀就擁有人人稱羨的6塊肌。（圖／翻攝自arat.gym IG）

實習記者施怡妏／綜合報導

伊朗6歲足球神童阿拉特·侯賽尼（Arat Hosseini）從小就熱愛運動，還擁有令人羨慕的6塊腹肌，連「球王」梅西（Lionel Messi）都稱讚他是「年輕的小山羊」。爸爸為他創立個人IG，時常PO出訓練的影片，分享日常生活的點滴，侯賽尼也不吝嗇，大方秀出好身材。

根據republic world報導，侯賽尼出生於伊朗北部，現在於利物浦足球學院受訓，深邃的五官常被誤認為是女孩，但看到線條分明的肌肉照，就能知道他其實是貨真價實的男子漢。爸爸表示，「兒子在小時後就有運動方面的天賦，也表現出對運動的喜愛。」侯賽尼對自己要求很高，1歲就學會後空翻，6歲就擁有人人稱羨的腹肌。





▲深邃的五官常被誤認為是女生。（圖／翻攝自arat.gym IG）

侯賽尼IG粉絲人數多達370萬，其中還包括許多知名人物，英國拳王安東尼·約書亞（Anthony Joshua）、利物浦冠軍聯賽冠軍路易斯·加西亞（Luis García）、前曼聯後衛里奧·費迪南德（Rio Ferdinand）等人，許多網友也紛紛提議，希望巴塞隆納足球俱樂部（Futbol Club Barcelona）可以簽下他。

網友們看到他如此精湛的球技也讚不絕口，「我11歲，但是我無法做到他做的事」、「沒事，我28歲也做不到」、「他是值得驕傲的伊朗人」；也有人指出，小小年紀的他受到這麼多人的注意，希望大家不要給他太多的壓力，讓他可以好好的發展，未來想必會在足球界發光發熱。