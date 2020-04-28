18歲女大生護理夢碎！搶救阿羅哈客運傷患卻遇劫　肇事賓士男判決出爐

▲朱女與醫師江俊坤合影。（圖／翻攝自醫師江俊坤臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

發生在去年6月間，彰化國道發生阿羅哈客運重大死傷車禍，當時18歲朱姓女大生趕去協助搶救傷患，返家行經花壇鄉省道中山路與呂姓駕駛的賓士車發生劇烈碰撞，3天後宣告不治，呂男因為自首又與朱女家屬達成賠償金和解，被彰化地方法院依犯過失致死罪，處有期徒刑2月，緩刑2年。可易科罰金。

▲朱女騎乘機車。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

去年剛考上長榮大學護理系的18歲朱姓女大生，6月10日晚間從新聞中獲悉國道發生阿羅哈客運重大死傷車禍，不少傷患送到彰基及秀傳急救，朱女想到「應該有人需要幫忙」，便騎機車出門，趕到秀傳醫院。朱女協助傷患後騎車返家，沒想到就在距離住家僅2分鐘路程的花壇鄉中山路上與賓士車發生車禍，呂男本應注意車前狀況，隨時採取必要之安全措施，且應注意閃光黃燈表示警告，車輛應減速接近，竟疏未注意，撞到了她，騎乘的機車也嚴重毀損，呂男趕緊報案，警消人員隨即到場。由於肇事呂男有自首，法官依刑法第62條前段之規定減輕其刑。

▲朱女騎乘機車遭呂男駕駛賓士車撞身亡。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

朱女被送到最近的彰化基督教醫院急救，但她到院前已無心肺功能，頭部大量出血，意識不清，瞳孔放大，血壓低，腦壓增加，嚴重頭部外傷。經電腦斷層檢查腦內大量出血，蜘蛛膜下出血，頭骨破裂。經由緊急開刀手術，進行減壓手術，骨盆大腿骨骨折手術，雖然有用升壓劑，將血壓有穩住，但昏迷指數為3。

▲朱女告別式同學送行。（圖／ETtoday資料照）

朱女的故事，感動數10萬名網友為她集氣加油！6月13日上午彰化縣長王惠美趕到醫院關心朱女狀況，但結局卻令人遺憾，當時得知此事的江坤俊醫師非常難過，在臉書寫下短短幾句話抒發心情，承諾一定會好好完成她的心願，也希望她在另一個世界裡健康平安，長榮大學護理系人員親自將畢業證書與長榮學生們親手折的紙鶴、卡片送到朱女的靈堂前，希望她能得到安息。

▲朱父與朱母相擁泣不成聲。（圖／ETtoday資料照）

6月21日告別式當天，朱父朱母泣不成聲，送行的隊伍蜿蜒了將近200公尺長，同班6年同學也花了2星期為朱女蒐集回憶錄，讓她可愛的笑容留在人們的心中，如今仍可看到她的好友上臉書說近況聊趣事。朱父當時眼眶泛紅哽咽的說，女兒從小就立志要當護理師，如今也如願考上護理系，也都到醫院當志工，聽到阿羅哈翻覆，便趕緊去幫忙救人，老天爺應該要保佑才對，怎麼會發生這樣的事，真的無法想像，「我看著她在我面前停止呼吸心跳，小女兒永遠是我的驕傲。」如今事發至今將近1年，朱父經常藉著臉書回憶想念小女兒，希望她在天上過的快樂。

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