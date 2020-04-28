才剛走出喪夫之痛…孝順兒林森錢櫃遇火劫！母傷心欲絕

▲林森錢櫃火警罹難者曾冠騰生前非常孝順，時常會帶媽媽出遊散心。（圖／東森新聞）

記者徐愷昕／綜合報導

北市中山區林森北路錢櫃26日發生惡火，14層大樓建築物5樓起火，警消雖奮力救出多人，但其中仍有顧客曾冠騰（27歲）、黃嘉二（33歲）、林軒煒（34歲）、周雨喬（36歲）及錢櫃員工林子晨（44歲）等5人不幸罹難。

據《東森新聞》報導，罹難者之一的曾冠騰生前從事保險業3年多，父親2、3年前剛過世，家裡僅剩他與媽媽、姊姊3人相依為命，從臉書中可見孝順的他，時常會帶媽媽出遊散心，怎料26日與朋友唱歌卻不幸遇火劫。曾母聽聞噩耗後傷心欲絕，與女兒來到相驗室時不發一語，同時也低調拒絕市府官員前來探視。

▲林森錢櫃火警罹難者曾冠騰家屬低調抵達相驗室。（圖／東森新聞）

據了解，火災初期曾冠騰先是在包廂裡聞到燒焦味，接著開門一看事態不妙，遂趕緊拉著朋友欲逃出去，怎料濃煙太大，無法從逃生梯離開，只能困在包廂，最後因吸入過多濃煙，不幸喪命。

▲錢櫃大火罹難者黃嘉二。（圖／翻攝當事人臉書）

另名死者黃嘉二，在家排行老二，家住北投的他先前在北投一溫泉會館工作，火災當天原本預計唱完歌要返家與家人團聚，當時家人連絡不到他，直到接到噩耗，才知道原來嘉二已命喪火場。

事發後黃弟忍痛在臉書發文寫下，「我的二哥不幸罹難，因為他交友廣闊，不是每位好友我都認識，所以如果你有看到這篇文章，想參加告別式，請私訊我，與我聯繫」，希望能替哥哥辦好最後一程。

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